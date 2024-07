Die Ratingagentur Franke und Bornberg hat eine neue Auswertung hervorgebracht: private Krankenversicherungen für Beamte. Im Ergebnis zeigt sich, dass sich zwar schon etwas am Markt tue, viele Tarife allerdings in die Jahre gekommen seien. Es gibt also ordentlich Luft nach oben. Beamte und deren Angehörige sind eine sehr wichtige Zielgruppe für die private Krankenversicherung. Denn während sich Beamte im Dienst befinden, übernimmt der Staat bei Krankheit i. d. R. 50% der Behandlungskosten, bei Ruheständlern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...