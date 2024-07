Nasdaq, S&P 500 und Aktien auf Allzeithoch! DAX, Gold, BTC, Apple, Tesla, Microsoft & Co. im Fokus

Anzeige / Werbung

Der Nasdaq ist hierbei schon wesentlich weiter gewesen und löste mit dem ersten Schlusskurs über 20.000 Punkten im Index ein weiteres Kaufsignal aus. Dieses wurde nach dem Feiertag direkt vom Markt aufgenommen und führte zu weiteren Rekorden und Aufschlägen. Diese Rekorde waren u.a. von Tesla, Apple und Microsoft getrieben, die alle eine starke Wochenperformance absolvierten. Daher notiert auch der S&P500 als marktbreiter Aktienindex auf Rekordniveau.

Etwas ruhiger aber dennoch ebenso mit Kaufsignal präsentiert sich der Goldpreis zum Wochenstart. Die Marke von 2.400 US-Dollar ist nun spannend. Anleger:innen scheinen diese Assetklasse wieder zu favorisieren, nachdem es im Bitcoin in der Vorwoche zu Verwerfungen kam. Auch die zweitgrößte Kryptowährung Ethereum geriet unter Druck. Hier waren die Gründe jedoch anders gelagert. Denn die SEC prüft weiterhin eine Zulassung des ETF, welcher BlackRock initiiert hat und welcher die Assetklasse bereichern soll. Solange es hier keine Entscheidung gibt und dieses sich zudem verzögert, könnte der Abgabedruck anhalten.

Auf die Tops und Flops an der Wall Street gingen wir im Anschluss ausführlich ein und hatten dabei zunächst die starke Einzelperformance der Tesla-Aktie im Blick. Rund 25 Prozent Anstieg in einer Woche und 40 Prozent auf Monatssicht sorgen vor allem bei Shorties für Erstaunen. Technisch ist damit der Abwärtstrend im Big Picture überwunden. Einen konkreten Grund für den Anstieg gab es nicht, eher einen Mix aus Gründen. Am 8. August soll das erste Robo-Taxi vorgestellt werden, die Tesla-Roboter sollen zeitnah in den Fabriken an der Montage der Fahrzeuge beteiligt werden und die Fahrzeugauslieferungen lagen über den Erwartungen. Auch wenn dies einem Minus zum Vormonat und Vorjahresquartal entsprach, kam die positive Überraschung sehr gut an.

