© Foto: pixabay



Trotz politischer Umbrüche in Europa zeigen sich die Finanzmärkte erstaunlich unbeeindruckt. Einschätzungen von Robert Halver, Leiter Kapitalmarktanalyse bei der Baader Bank.Halver erläutert, dass große europäische Unternehmen durch ihre globale Ausrichtung wenig von nationaler Politik beeinflusst sind. Er betont, dass selbst mit politischen Veränderungen in Frankreich und Großbritannien die Investitionssicherheit für Privatanleger erhalten bleibt. Der Experte rät Anlegern, insbesondere in europäische Aktien zu investieren, da diese weiterhin attraktive Werte bieten. Trotz politischer Unsicherheiten bleibt Europa wirtschaftlich stabil und bietet gute Chancen für langfristige Anleger. …