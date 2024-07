Ein Medien-Snippet zu dieser Mitteilung ist verfügbar, indem Sie auf diesen Link klicken.

HARBIN, China, July 08, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Am 6. Juli wurde das 22. China Harbin International Beer Festival offiziell eröffnet. Als "Hauptstadt des chinesischen Bieres" lädt Harbin Gäste aus aller Welt herzlich ein.

Das Internationale Bierfestival von Harbin, das vom Ministerium für Kultur und Tourismus der Provinz Heilongjiang organisiert wird, ist ein wesentlicher Bestandteil des Kulturtourismus- und Modeevents "Charming Harbin Summer" und dient als ein wichtiges Aushängeschild der Stadt, um ihre urbane Vitalität und kulturelle Bedeutung zu unterstreichen.

Das diesjährige Bierfestival findet auf dem Hauptgelände der Harbin Ice and Snow World auf einer Gesamtfläche von 300.000 Quadratmetern statt. Präsentiert werden über tausend Biersorten von mehr als 30 Marken aus über zehn Ländern, darunter China, Deutschland und die Vereinigten Staaten.

In diesem Jahr wurden verschiedene Konzepte wie Bierzelte, Biergärten, Öko-Campingplätze, Wohnmobiltreffpunkte, Food Streets, Zhilegu-Vergnügungsparks und Ausstellungsbereiche für nationale Trendanimationen vorgestellt. Das Festival ist das größte in Bezug auf die Veranstaltungsfläche, das abwechslungsreichste in puncto Biersorten und das vielfältigste im Hinblick auf die Veranstaltungsformate.

Am Eröffnungstag des Bierfestivals veröffentlichte die Stadt Harbin einen "Brief an die Bürger von Harbin: Wir heißen Gäste aus aller Welt mit erfrischender Gastfreundschaft willkommen -- Genießen Sie den bezaubernden Sommer in Harbin" und lud Freunde aus dem In- und Ausland ein, den wunderbaren Sommer in Harbin mitzuerleben und das besondere sommerliche Flair von "Erbin" zu genießen.

Der offizielle Vertreter von Guinness World Records überreichte der Harbin Ice and Snow World Co., Ltd. bei der Eröffnungsfeier eine Urkunde für die Auszeichnung "Größter Indoor-Eis- und Schnee-Themenpark der Welt". Die Eis- und Schnee-Miniwelt (Indoor-Eis- und Schneepavillon), die den Guinness-Weltrekordtitel "Größter Indoor-Eis- und Schnee-Themenpark" trägt, ist ein mit Licht und Schatten spielender interaktiver Erlebnispavillon aus Eis und Schnee. Hier kommen die fortschrittlichsten internationalen Eis- und Schneeskulptur-Konzepte, -Techniken und -Handwerkskünste zum Einsatz. In neun thematisch gegliederten Bereichen und 13 Erlebniswelten können Touristen die Geheimnisse von Eis und Schnee erforschen und sich verzaubern lassen.

Der "Charming Harbin Summer" ist eine Tourismusmarke der Stadt Harbin. Mit dem Anspruch, eine Kulturstadt aufzubauen, stehen bei "Charming Harbin Summer" die "Musik-Saison", die "Sommer-Retreat Season", die "Gesundheits- und Wellness-Saison" und die "Reisefotografie-Saison" im Mittelpunkt. Unter dem Motto "Reisen in Heilongjiang im Jahr des Drachen: Die Landschaften des Eisstadt-Sommers entdecken" gibt es sieben große Themenbereiche: "Erbins fröhliche Atmosphäre, kühle Sommernächte, großartige Aufführungen, gesellige Abende, neue Modetrends, Patriotismus und Familienwerte sowie internationales Flair." Das Ziel ist es, durch die vollständige Integration der kulturtouristischen Ressourcen von Harbin eine international verankerte, interaktive und erlebnisreiche Stadtmarke "Charming Harbin Summer" zu schaffen.

Quelle: Ministerium für Kultur und Tourismus der Provinz Heilongjiang