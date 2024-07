Notcoin News: Gestrige Rallye kann sich offenbar weiter fortsetzen

Notcoin (NOT) hat in den letzten Tagen erhebliches Interesse auf sich gezogen und gehört aktuell zu den beliebtesten Kryptowährungen. Nachdem der Coin gestern eine beeindruckende Rallye erlebt hatte, konnte er seinen positiven Trend fortsetzen und legte auch in den letzten 24 Stunden weiter zu. Die Entwicklung deutet darauf hin, dass Notcoin weiterhin Potenzial für weitere Kurssteigerungen hat.

Auch heute verzeichnet NOT wieder zweistellige Gewinne

Der Notcoin ist derzeit im Krypto-Space in aller Munde und hat sich zu einer der beliebtesten Kryptowährungen entwickelt. Hauptgrund für diese Aufmerksamkeit ist zweifellos die beeindruckende Kursentwicklung von NOT in den letzten 48 Stunden. Gestern gelang dem Coin eine bemerkenswerte Rallye von über 50 %, die seinen Wert vom Schlüssel-Support-Niveau bei 0,01 $ auf in der Spitze 0,016 $ ansteigen ließ. Nach einer kleinen Korrektur auf 0,014 $, bei der einige Anleger ihre Gewinne realisierten, folgte eine weitere Rallyephase. Sie katapultierte den Notcoin innerhalb der letzten 24 Stunden nochmals um knapp 20 % in die Höhe, sodass sein Wert aktuell bei 0,017 $ liegt. Damit konnte ein großer Teil der vorherigen Korrektur wieder wettgemacht werden.

Quelle: CoinMarketCap.com

Es handelt sich hierbei um einen noch sehr jungen Coin, der erst Mitte Mai auf CoinMarketCap gelistet wurde. Nach seinem Launch fiel der Wert zunächst auf 0,005 $. Ende Mai konnte jedoch eine Rallye eingeleitet werden, die den Coin auf sein bisheriges Allzeithoch von 0,027 $ ansteigen ließ. Von diesem Höchststand ging es dann jedoch wieder bergab auf das wichtige Support-Niveau bei 0,01 $. Von dort aus konnte sich der Kurs nun wieder rasant erholen.

Durch die jüngste Rallye ist Notcoin jetzt wieder über 1,7 Milliarden $ wert, was ihn zur 47. größten Kryptowährung weltweit macht. Das Handelsvolumen liegt aufgrund des hohen Kaufdrucks ebenfalls auf einem Top-Niveau. Mit 1,2 Milliarden $ ist es sogar das achtgrößte Handelsvolumen einer einzelnen Kryptowährung am Kryptomarkt innerhalb der letzten 24 Stunden, laut CoinMarketCap.

Kann sich die Rallye in Richtung eines neuen Allzeithochs fortsetzen?

Für Notcoin war es entscheidend, sich vom 0,015-Dollar-Niveau zu emanzipieren und nachhaltig darüber hinauszuwachsen. Jetzt stehen die Chancen gut, dass der Coin seine Rallye bis zum nächsten signifikanten Widerstandsniveau bei 0,02 Dollar fortsetzen kann. An diesem Punkt wird sich zeigen, ob Notcoin seine Aufwärtsbewegung weiter fortsetzen kann oder ob die Bullen zunächst eine Verschnaufpause benötigen. Sollte es dem Coin gelingen, auch die 0,02-Dollar-Marke zu überwinden, könnte eine Rallye auf ein neues Allzeithoch in Richtung 0,03 Dollar realistisch werden.

Quelle: TradingView.com

Anleger sollten jedoch bedenken, dass Notcoin bereits eine starke Rallye hinter sich hat und mit jedem Tag positiver Kursentwicklung die Wahrscheinlichkeit einer bevorstehenden Korrektur zunimmt. Es ist durchaus möglich, dass Notcoin zunächst einmal am 0,02-Dollar-Niveau scheitert und wieder auf 0,015 Dollar zurückfällt. Es besteht auch die Möglichkeit, dass der Kurs jetzt schon wieder auf 0,015 Dollar oder sogar darunter zurückgeworfen wird. Das wahrscheinlichste Szenario scheint jedoch ein weiterer Anstieg oder eine Konsolidierung zwischen 0,015 Dollar und 0,02 Dollar zu sein.

Trotz des weiteren Aufwärtspotenzials des Coins schauen sich viele Anleger nun nach alternativen Investitionsmöglichkeiten um. Da Notcoin sich bereits als eine etablierte, milliardenschwere Kryptowährung positioniert hat, weisen kleinere Altcoins wie beispielsweise TUK ein deutlich höheres Renditepotenzial auf.

Jetzt lieber in TUK statt in NOT investieren?

TUK ist die Kryptowährung des innovativen Play-to-Earn-Krypto-Projekts eTukTuk. Das Projekt hat es sich zur Aufgabe gemacht, ein einzigartiges Play-to-Earn-Spiel zu entwickeln, bei dem Spieler in die Rolle eines eTukTuk-Fahrers auf den lebhaften Straßen von Sri Lanka schlüpfen. Die Spieler erledigen verschiedene Fahreraufträge und verdienen dabei echte TUK-Coins. Die Coins können im Spiel gegen Upgrades für das eTukTuk oder zur Freischaltung neuer Städte verwendet werden. Alternativ können sie auch an Krypto-Börsen gegen andere Kryptowährungen gehandelt oder einfach verkauft werden.

Quelle: eTukTuk.io

Das Play-to-Earn-Modell erfreut sich im Krypto-Space derzeit großer Beliebtheit, da es den Spielern ermöglicht, durch das bloße Spielen finanziell entlohnt zu werden. Das Konzept ist besonders attraktiv für viele Nutzer, die auf der Suche nach neuen und unterhaltsamen Möglichkeiten sind, um Kryptowährungen zu verdienen. Darüber hinaus bietet eTukTuk durch das Staking seiner Coins eine zusätzliche Renditemöglichkeit. Langfristig orientierte Investoren können durch das Staking ihrer TUK-Coins derzeit jährliche Renditen von 80 % erzielen.

Der Coin TUK ist noch so neu, dass er sich derzeit im Pre-Sale befindet, also noch vor seinem ersten offiziellen Börsenlisting. Anleger haben die Möglichkeit, TUK-Coins zu einem stark vergünstigten Kurs von nur 0,00345 Dollar zu erwerben. Auf diese Weise konnten bereits über 3,54 Millionen Dollar an Investitionen gesammelt werden.

