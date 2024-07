Rivian ist ohne Frage ein spannendes Start-Up im E-Mobility-Segment. Der Fokus auf das in den USA beliebte Pick up- und SUV-Segment ist stimmig. Für Großaktionär Amazon wird ein elektrischer Liefer-Van als drittes Produkt gebaut. Für den Aufbau der nächsten Produktgeneration werden weitere Milliarden benötigt. Die kommen jetzt von Volkswagen. Ein Blick auf den Chart zeigt: An der Börse kommt der Deal immer besser an. AKTIONÄR-Leser wissen: VW will in den kommenden Jahren bis zu fünf Milliarden Dollar ...

