BOISE, Idaho (IT-Times) - Der Speicherchip-Hersteller Micron Technology entwickelt neue Fertigungstechnologien und will im nächsten Jahr auf die Ultraviolett-Technologie (EUV) wechseln. Das US-Halbleiterunternehmen Micron Technology Inc. (Nasdaq: MU, ISIN: US5951121038) will 2024 mit der 1? EUV-Testproduktion...

Den vollständigen Artikel lesen ...