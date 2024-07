Volkswagen forciert die Investitionen in Partnerschaften und Joint Ventures. Durch Milliarden-Investitionen in Rivian soll in Zukunft zusammen Technologie und primär Software entwickelt werden. China subventioniert die eigene Elektroauto-Branche mit mehreren Milliarden.Das Elektro-Start-Up Rivian (US76954A1034) wurde beim Börsenantritt noch als großer Herausforderer für den Elektro-Primus Tesla (US88160R1014) bezeichnet. Zwei Jahre nach dem IPO über eine SPAC ist von dieser Hoffnung nicht mehr viel geblieben. Bislang habe man erst 50.000 Fahrzeuge ...

Den vollständigen Artikel lesen ...