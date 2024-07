Quartalsergebnisse und Analystenmeinungen

Die Alphabet-Aktie verzeichnete im NASDAQ-Handel leichten Abschwung und notierte zuletzt bei 188,50 USD, was einem Rückgang von 1,1 Prozent entspricht. Der Tagesstart lag bei 189,90 USD. Das Volumen betrug bisher 1.592.188 Aktien. Trotz des Rückgangs steht die Aktie nah am 52-Wochen-Hoch von 190,85 USD, das am 5. Juli 2024 erreicht wurde. Mitte Juli 2023 verzeichnete die Aktie ihr 52-Wochen-Tief bei 115,36 USD, was eine erhebliche Steigerung darstellt. Analysten bewerten die Aktie im Durchschnitt bei 189,25 USD.

Auch die Dividendenprognose für das laufende Jahr ist mit erwarteten 0,343 USD im Vergleich zu 0,000 USD im Vorjahr optimistisch. Alphabet verbesserte den Gewinn pro Aktie im letzten Quartal auf 1,91 USD, im Vergleich zu 1,18 USD im Vorjahresabschnitt. Der Umsatz stieg um 15,44 Prozent auf 80,47 Mrd. USD. Die [...]

