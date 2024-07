Erfolgreicher Wochenstart für AMD

Die Aktie von Advanced Micro Devices (AMD) gehört am Montag zu den großen Gewinnern an der Börse. Mit einem kräftigen Kursanstieg erreicht das Papier zwischenzeitlich einen Wert von 177,63 US-Dollar. Dieser Anstieg platziert die Aktie in den oberen Rängen der Performance-Listen. Bereits am Freitag zeigte die Aktie ein Kursplus von 4,9 Prozent und überwand die 100-Tage-Linie. Der Schluss der vorherigen Woche war stark, nachdem die Aktie im zweiten Quartal 2024 insgesamt 10,1 Prozent an Wert verloren hatte.

Quartalszahlen und Analystenerwartungen

Am 30.04.2024 präsentierte AMD die Bilanz des ersten Quartals. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahresquartal um 2,24 Prozent auf 5,47 Milliarden US-Dollar. Das EPS (Ergebnis je Aktie) lag bei [...]

