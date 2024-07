Die US-Börsen haben am Montag ihren Aufwärtstrend fortgesetzt. Sowohl der breit aufgestellte S&P 500 als auch die Technologie-Indizes Nasdaq 100 und Nasdaq Composite erreichten zwischenzeitlich neue Höchststände. Insgesamt hielten sich die Bewegungen in Grenzen. Aber auch bei einigen namhaften Blue Chips gab es neue Rekorde. So erreichten unter den großen Technologiewerten die Aktien des Computerkonzerns Apple, des Online-Riesen Amazon und der Facebook-Mutter Meta und des KI- und Big-Data-Spezialisten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...