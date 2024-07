$PEPU, $DAWGZ oder $PLAY: Welcher Coin schafft im Sommer x25?

In den letzten Wochen war es nicht einfach, am Meme-Coin-Markt hohe Renditen zu erzielen. "Sommerloch" las man auf X (ehemals Twitter) des Öfteren. Viele Altcoins und Meme-Coins haben 2-stellige Kursverluste hinnehmen müssen und auch dem Bitcoin selbst erging es nicht viel besser. Doch aktuell scheinen viele Coins ihren Boden gefunden zu haben, was man auch sieht, wenn man sich die gesamte Marktkapitalisierung des Kryptomarktes ansieht.

Diese hat seit Anbeginn der Korrektur über 567 Mrd. Dollar verloren! Aktuell sieht es jedoch so aus, als würde sich das Blatt langsam wenden. Viele Anleger analysieren den Markt bereits in freudiger Erwartung. Denn auch im nächsten Bull Run wird es ziemlich sicher Coins geben, die in kurzer Zeit x5, x10 oder sogar x25 schaffen. Besonders 3 Coins, die sich gerade noch im ICO befinden, zeigen derzeit ein unglaubliches Kurspotenzial.

(Die Marktkapitalisierung des gesamten Kryptomarktes hat seit Anfang Juni über 567 Mrd. Dollar verloren - Quelle: Tradingview.com)

Base Dawgz: Ein Coin, der abheben könnte

Base Dawgz ($DAWGZ) ist ein Coin, dem Analysten unglaubliches Gewinnpotenzial zutrauen. Das liegt in seiner vergleichsweise hohen Chance für ein CEX-Listing, was in der Roadmap auch explizit angestrebt wird. Diese hohe Chance ergibt sich aus der innovativen Multichain-Funktion von $DAWGZ. Diese sorgt dafür, dass der Meme-Coin nicht nur auf der Base-Blockchain, auf der er aufgelegt wurde, handelbar ist, sondern auf vielen weiteren. Darunter fallen die Blockchains von Ethereum, Solana, Avax und der Binance Smart Chain. Das gibt Tradern zahlreiche Vorteile, wie günstige Transaktionskosten, und sorgt für schnellere und sichere Transaktionen.

Klicke hier, um mehr über $DAWGZ zu erfahren.

($DAWGZ befindet sich zwar noch im ICO, macht sich aber schon für den Start bereit - Quelle: basedawgz.com)

Obwohl das ICO von $DAWGZ erst vor einigen Wochen gestartet wurde, verzeichnet der Coin in jeder Hinsicht stark steigende Nachfrage und eine ebenso stark steigende Bekanntheit. So folgen dem Coin mittlerweile an die 9.000 Anleger, die insgesamt bereits fast 2,4 Mio. Dollar in $DAWGZ investiert haben. Auch der Staking-Pool von Base Dawgz wurde vor einigen Tagen frisch eröffnet, wodurch sich Anleger von $DAWGZ bald ein passives Einkommen sichern können. Selbst ohne ein Listing bei Binance oder Coinbase könnte Base Dawgz Renditen von x25 erzielen. Sollten die CEX-Listings wirklich erfolgen, könnte das noch einmal deutlich höher liegen.

Klicke hier, um vor den CEX-Listings in $DAWGZ zu investieren.

Playdoge: Die Revolution der P2E-Coins

Playdoge ($PLAY) ist der Name eines neuartigen Game-Coins, der ein gleichnamiges Begleitspiel mitbringt. In diesem geht es darum, seinen Doge zu füttern, zu pflegen und zu bespaßen. Spieler, die das mit voller Hingabe tun, erhalten im Austausch dafür über Play-to-Earn zur Belohnung $PLAY-Tokens. Diese können sie auf dezentralen Börsen verkaufen, sich Belohnungen und Minispiele für sich und ihre Doge kaufen oder die Tokens in die Staking-Funktion geben.

Diese bietet derzeit einen APY von über 104 % pro Jahr. Dieser kann zwar noch etwas sinken, ist derzeit allerdings so hoch, dass auch eine Halbierung der Staking-Rendite immer noch weit überdurchschnittlich wäre. Das Spiel selbst ist unübersehbar an die Tamagotchis angelehnt, die mit 80 Mio. verkauften Einheiten zu den Klassikern der 90er-Jahre zählen.

Hier findest du die Website von Playdoge mit allen Details.

(Playdoge erweist sich bereits im ICO als Überflieger und sammelte bisher über 5,4 Mio. Dollar ein - Quelle: playdoge.io)

Die Staking-Funktion ist einer der Gründe, weshalb $PLAY insbesondere beim Start ein sehr hohes Potenzial hat. Denn im Pool befinden sich bereits über 180 Mio. Tokens. Diese sind jedoch für eine Woche nach dem Start gesperrt. Sie können also erst nach einer Woche verkauft werden. Daher könnte es schon direkt nach dem ICO bedingt durch die Verknappung des Angebots zu einer hohen Performance kommen.

Klicke hier, um beim Start das volle Potenzial von $PLAY zu nutzen.

Pepe Unchained: Der Begründer des neuen Pepe-Ökosystems

Denkt man an die großen Geschichten am Meme-Coin-Markt, an die Coins, die extreme Kursgewinne erzielten und ganz oben im Olymp der Meme-Coins mitspielen, fällt einem sofort $PEPE ein. Als kleiner Coin gestartet schaffte er es binnen weniger Monate zu einem der größten Meme-Coins überhaupt zu werden. Doch $PEPE ist langsam, schwerfällig und teuer in seinen Transaktionen. Das liegt daran, dass er in der Ethereum-Blockchain angekettet ist. Doch Pepe Unchained ($PEPU) korrigiert diesen kleinen Makel. Daher bringt $PEPU alle Vorteile von $PEPE mit, aber ohne dessen Nachteile zu haben. Pepe Unchained hat nämlich eine eigene Layer-2-Lösung, die deutlich schneller, sicherer und günstiger ist, als die von Ethereum.

Sei von Anfang an dabei, wenn $PEPU ein ganzes Ökosystem begründet.

(Pepe Unchained könnte durch seine eigene Layer-2-Lösung ein ganzes Ökosystem begründen - Quelle: pepeunchained.com)

Durch seine eigene Blockchain könnte $PEPU nicht nur selbst explodieren, sondern der Coin könnte auch noch der Grundstein für ein ganzes Ökosystem, ähnlich dem von Solana, werden. Außerdem hat Pepe Unchained eine äußerst profitable Staking-Funktion. Diese gibt Anlegern, die sich dazu entscheiden, ihre Coins in den Pool zu geben, derzeit einen APY von 686 % pro Jahr. Aufgrund seiner zahlreichen Vorteile schätzen Analysten, dass $PEPU x25 im Sommer schaffen könnte. Allerdings sollten sich Anleger beeilen, wenn sie die vollen Gewinne mitnehmen möchten, da sich der Preis im Presale schon in weniger als 2 Tagen erhöht.

Klicke hier und kaufe $PEPU bevor sich der Preis erhöht.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.