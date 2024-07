Laut Experten kommen die Ethereum-ETFs nicht so schnell

Eines der wichtigsten Themen der Kryptomarktes ist derzeit die Genehmigung der neuen Krypto-ETFs, von denen zuerst die Ethereum-ETFs erwartet werden. Aber auch für Solana wurden bereits die ersten Anträge gestellt. Nun ist jedoch bekannt gegeben worden, dass es zu einer Verzögerung kommt. Was dazu geführt hat und die Experten noch über die neuen Krypto-ETFs sagen, erfahren Sie jetzt in diesem Beitrag.

Laut Nate Geraci könnten sich die ETH-ETFs verzögern

Nate Geraci, der Präsident der registrierten Anlageberatungsgesellschaft "The ETF Store", hat bereits gestern angekündigt, dass er heute mit den Änderungen der S-1-Anträge der Ethereum-Spot-ETFs rechnet. Ebenso verwies der CNBC-Senior-Analyst Bob Pisani darauf, dass in dieser oder der nächsten Woche die ETH-ETFs genehmigt werden können.

Vor fünf Stunden wurde der überarbeitete S-1-Antrag für den Ethereum-ETF von VanEck eingereicht. Indessen wurde bekannt gegeben, dass Grayscale den 18. Juli 2024 als Stichtag für die Erfassung der berechtigten Aktionäre und den 19. Juli für die Erstverteilung des Grayscale Ethereum Mini Trust festgelegt hat.

Allerdings wurde in der Presseveröffentlichung von Grayscale auch erwähnt, dass der Termin von den behördlichen Genehmigungen und anderen Bedingungen abhängig ist. Hinzu kamen die Änderungsanträge der Ethereum-ETFs von Fidelity und Franklin Templeton.

Nate Geraci selbst hat am 6. Juli bekannt gegeben, dass er Bitcoin und Solana gekauft hat und ebenso Ethereum hält. Über ETH erwähnt er zudem, dass er darin einen zukünftigen Tech- und App-Store sieht und ETH seit der überraschenden Genehmigung der 19b-4-Anträge um über 20 % gefallen ist. Aber auch von Solana ist er überzeugt, dass die Kryptowährung Marktanteile erobert wird.

Ebenso starke Kursanstiege wie bei Bitcoin durch die Genehmigung der ETFs könnte künftig auch bei Ethereum und Solana beobachtet werden. Allerdings haben sie auch schon von dem Optimismus der Bitcoin-ETFs profitiert.

Der Experte Nate Geraci verwies auf die Tatsache, dass von den in diesem Jahr über 300 aufgelegten ETFs die erfolgreichsten Vier Bitcoin-Spot-ETFs waren. Nun kommen weitere potenzielle 7 Ethereum-Spot-ETFs von den Vermögensverwaltern BlackRock, ARK & 21Shares, VanEck, Fidelity, Grayscale, Invesco/Galaxy und Hashdex hinzu.

Eric Balchunas rechnet ebenfalls mit einer späteren Genehmigung

Ebenso wurden vor etwas weniger als einer Stunde die 19b-4s-Anträge von VanEck und 21Shares für Solana-ETFs eingereicht, was den Optimismus des Marktes verdeutlicht. Laut des Bloomberg-Senior-ETF-Analysten Eric Balchunas soll die endgültige Frist für die Solana-Spot-ETFs bei Mitte März 2025 liegen.

Das wichtigste Datum in der Zwischenzeit ist laut Balchunas der November, da Anfang des Monats die Wahl in den USA stattfinden wird. Seiner Ansicht nach bestehen vorwiegend im Falle von Donald Trump höhere Chancen auf eine Genehmigung, während sie von den Demokraten eher nicht zugelassen werden.

Bezüglich der Genehmigung der Ethereum-Spot-ETFs äußerte Balchunas, dass sie noch nichts über den Spielplan der SEC erfahren haben. Allerdings hofft er, dass dies noch heute geschehen wird. Wenn er raten müsste, dann wäre es der 18. Juli.

So können Anleger besser von dem Kryptomarkt profitieren

Immer mehr neue Interessierte strömen bei steigenden Preisen in den Kryptomarkt. Allerdings sollte man möglichst innerhalb des "Cicles of Competence" investieren, um somit kompetente Investmententscheidungen treffen zu können. Das Thema Kryptowährungen umfasst unterschiedlichste Bereiche von Technologie über Wirtschaft bis zur Statistik.

Sicherlich kann man sich dieses Wissen mittlerweile kostenlos über YouTube und andere Medien aneignen. Allerdings fehlt es beim autodidaktischen Lernen nicht selten an Struktur und Effizienz. Eine Alternative stellen die innovativen Lernangebote von 99Bitcoins dar, welche den Lernenden sogar über Learn-to-Earn Belohnungen in Kryptowährungen vergüten. Hinzu kommt die Gamifizierung, welche Effizienz, Motivation und Durchhaltewillen steigert.

Die Bildungsplattform umfasst unterschiedlichste Lernformate wie Anleitungen, Lerngruppe, Kurse und mehr. Abdeckt werden diverse Themenbereiche, wobei sich die Lernangebote an Anfänger und Fortgeschrittene richten. Somit können sie sich in den für sie relevanten Bereichen fortbilden, um cleverer zu investieren oder auf andere Weise im Kryptobereich ein Einkommen zu erzielen.

Gegründet wurde 99Bitcoins bereits vor 11 Jahren und hat seit dem 709.000 Abonnenten und über 2,84 Mio. Kursteilnehmer erzielt. Auch andere Dozenten können ihre Bildungsangebote auf der auf Bitcoin betriebenen Plattform offerieren, sodass es wesentlich schneller als andere Projekte skalieren kann. Nur noch für kurze Zeit befindet es sich im Presale.

Neuartige KI-Tools sollen Chancen und Gefahren besser aufspüren

Neben einem grundlegenden Wissen spielen auch die Tools eine Rolle. Denn ein Handwerk ist nur so gut wie sein Werkzeug. Damit die Kleinanleger ihren Ruf des "dumb moneys" ablegen und ebenfalls zum "smart money" werden können, wurde nun das modulare KI-Trading-Ökosystem WienerAI ins Leben gerufen.

Es umfasst unterschiedlichste KI-Trading-Tools, welche den Anleger die Vorteile versprechen, auf welche sie schon lange gewartet haben. Somit können sie ihre Nachteile im Wettkampf gegen die besten Finanzexpertenteams und ihre KIs besser kompensieren, sodass sie wieder eine fairere Chance erhalten. Denn schon heute soll 70 % des Volumens auf KIs zurückzuführen sein.

Damit Investoren weniger gute Investments übersehen, werden KI-Prognose-Tools geboten. Mit ihnen kann das Chance-Risiko-Verhältnis optimiert werden, wobei es sich für die Festlegung von Verlustgrenzen und Profitzielen nutzen lässt. Somit könnten die laut Risikohinweisen zu 90 % Verluste erleidenden Kleinanleger zu einer großen Zielgruppe werden.

Ebenfalls besonders hilfreich kann der automatische KI-Handelsroboter sein, welcher den Investoren Zeit und Mühe abnimmt. Schließlich müssen sie nicht mehr den ganzen Tag am Monitor verbringen. Zudem soll er sich durch seine hohe Geschwindigkeit auszeichnen, sodass Anleger keine Investments verpassen oder ihre Rendite durch späte Einstiege mindern müssen. Schließlich können sie größere Datenmengen in kürzerer Zeit verarbeiten.

Besonders hilfreich für Anfänger ist der KI-Chat, welcher mit ChatGPT vergleichbar ist, jedoch auf das Trading optimiert wurde. Dieser ermöglicht eine persönliche Anlageberatung, Analysen und einiges mehr.

Bemerkenswert ist auch der Börsenpreisvergleich, sodass Anleger nicht befürchten müssen, dass sie unnötig viel für ein digitales Asset bezahlen. Somit lässt sich wiederum die Rendite steigern. Hinzu kommt der MEV-Schutz der Preismanipulationen anderer Bots verhindert und sich somit wiederum positiv im Portfolio bemerkbar macht.

Schon in Kürze sollen die ersten Tools von WienerAI veröffentlicht werden. Derzeit befindet sich das beliebte Projekt im Presale, in welchem die Coins noch für 20 Stunden für 0,000726 USD angeboten werden.

