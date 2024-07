MAGDEBURG (dpa-AFX) - Die "Volksstimme" zu Nato-Gipfel:

"Die Stimmung vor dem heute in Washington beginnenden Nato-Gipfel zum 75. Jahrestag der Allianz ist gelinde gesagt verhalten. Dafür hat zuletzt Joe Biden, Führer der westlichen Welt und mithin seines Verteidigungsbündnisses, mit seinem unterirdischen Duell gegen Donald Trump kräftig beigetragen. Die Nato sieht sich mit einer militärisch immer stärker werdenden Gegnerschaft autoritärer Mächte konfrontiert. Die nötige Schlagkraft gegen Russland oder China muss erst entwickelt werden. Dabei ist die Allianz selbst ein Machtfaktor, zu dessen Vorlieben es gehört, sich selbst klein zu machen. Die Nato ist mit 32 Mitgliedsstaaten, in denen fast eine Milliarde Menschen leben, das größte und wichtigste Militärbündnis der Welt. Das macht ihre Anziehungskraft aus: In das Bündnis treten Staaten bislang ein, nicht aus. Weil es sich in den 75 Jahren seines Bestehens als eine Lebensversicherung für seine Mitglieder erwiesen hat. Da sollte mehr Selbstbewusstsein drin sein."