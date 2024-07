COTTBUS (dpa-AFX) - Die "Lausitzer Rundschau" zu Wahlen in drei ostdeutschen Ländern:

"Nun aber stehen in drei ostdeutschen Ländern Wahlen an und deswegen schwärmen Bundespolitiker aller Parteien aus, um dort mal nach dem Rechten zu sehen. Oder nach den Rechten, womit die AfD gemeint ist. Denn politisch eint den Osten derzeit eines: Auf der politischen Landkarte ist er blau. Allerdings mischt sich mit dem BSW eine Partei noch ohne eigene Farbe unter die Gemengelage und ergänzt diese durch Linkspopulismus. "Haut ab", werden die Ossis dann rufen und die meist westdeutschen Politiker werden verständnislos wieder abfahren. Dabei lohnt es sich, genauer hinzusehen. Abgelehnt wird meistens die Bundespolitik. Ihre Landesfürsten mögen die Ossis schon eher, so wie die Wessis oft die ihren lieben. Die Krakeeler sind wirklich eine Minderheit. Diejenigen, die sich immerzu als Opfer fühlen, allerdings nicht."/yyzz/DP/men