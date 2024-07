FRANKFURT (dpa-AFX) - Die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Pistorius schlägt Alarm:

"Mützenich missfällt, dass Scholz sich, wie von Lindner verlangt, an die Schuldenbremse halten will. Da für die SPD Einschnitte ins Sozialsystem tabu sind, bekommt auch Verteidigungsminister Pistorius weniger, als er gefordert hatte. Der populärste deutsche Politiker, ebenfalls SPD, nannte das nun ganz offen "ärgerlich", weil er notwendige Dinge nicht so schnell anstoßen könne, wie es die "Zeitenwende und Bedrohungslage erforderlich machen". Das ist, auch wenn Minister am Anfang meistens mehr fordern, als sie wirklich brauchen, ein alarmierender Befund. Denn die Bundeswehr hat tatsächlich riesigen Nachholbedarf fast auf allen Gebieten. Die Panzer, die auf Pump bestellt wurden, erhöhen die Abschreckungsfähigkeit nur, wenn es auch genügend Sprit, Munition und Ersatzteile für sie gibt."/yyzz/DP/men