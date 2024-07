Fremont, Kalifornien, USA (ots) -Foxit (https://www.foxit.com/de/), ein führender Anbieter innovativer PDF (https://www.foxit.com/de/pdf-editor/)- und eSignatur (https://www.foxit.com/esign-pdf/)-Lösungen, freut sich, die Einführung von zwei neuen eSignatur-Abonnementplänen (https://www.foxit.com/de/esign-pdf/pricing/) bekanntzugeben: Foxit eSign Essentials und Foxit eSign Business. Diese neuen Angebote gehen auf die individuellen Bedürfnisse von Einzel- bis hin zu Großunternehmen ein und bieten umfassende Lösungen für effiziente und rechtsverbindliche Dokumenten-Workflows.Beide Pläne umfassen globale Compliance-Einstellungen, vereinfachte Dokumentenverfolgung, robuste Automatisierung, Integrationen mit beliebten Plattformen, Zahlungseinzug, Notardienste und erweiterte Workflow-Tools."Foxit hat ein unvergleichliches neues Angebot für seinen eSign (https://www.foxit.com/esign-pdf/)-Service eingeführt, der sich durch Transparenz und Wertigkeit auszeichnet", sagt Susana De Abrew, CSO bei Foxit. "Dieser "Rundum-Sorglos"-Tarif bietet eine unbegrenzte Anzahl von Umschlägen und Vorlagen sowie die gesamte Palette an fortschrittlichen Workflows und Compliance-Funktionen - und das alles ohne versteckte Kosten. Dieser einzigartige Ansatz stellt sicher, dass die User*innen die Funktionen von Foxit eSign in vollem Umfang nutzen können, ohne sich über zusätzliche Kosten Gedanken machen zu müssen. Dadurch hebt es sich von anderen derzeit auf dem Markt erhältlichen eSign-Lösungen deutlich ab."Foxit eSign EssentialsFoxit eSign Essentials ist eine kosteneffiziente Lösung für Einzel- und Kleinunternehmen, die ihre Genehmigungs- und Unterschriftenworkflows optimieren wollen. Das Angebot umfasst wiederverwendbare Vorlagen zum Einholen rechtsverbindlicher Unterschriften und Foxit Pay (derzeit nur in den USA verfügbar), womit Unterzeichner*innen Vereinbarungen abschließen und Zahlungen leisten können. Foxit eSign Essentials zielt darauf ab, den Unterzeichnungsprozess zu vereinfachen und Geschäftsabschlüsse zu beschleunigen.Foxit eSign BusinessFoxit eSign Business ist eine anpassungsfähige Lösung für Unternehmen aller Größen und bietet eine robuste, rechtsverbindliche eSign-Plattform, die typische Dokumenten-Workflows verbessert. Das Angebot bietet eine unbegrenzte Anzahl von Umschlägen und Vorlagen sowie Nachverfolgung, Erinnerungen, Signaturzertifikate und außerdem notarielle Dienste und Foxit Pay (beides derzeit nur in den USA verfügbar). Darüber hinaus enthält es globale Compliance-Funktionen, API-Zugang und erweiterte Workflows, die eine umfassende und flexible Dokumentenverwaltung gewährleisten.Weitere Informationen über die neuen Angebote Foxit eSign Essentials und Foxit eSign Business erhalten Sie unter: https://www.foxit.com/esign-pdf/.Zu den Vorteilen des Foxit eSign Business-Plans gehören:- Unbegrenzte Anzahl an Umschlägen und Vorlagen: Geschäfte bleiben durch unbegrenzte Unterschriftsmöglichkeiten immer im Fluss.- Foxit Pay (derzeit nur in den USA verfügbar): Vereinfachter Zahlungseinzug, integriert in Verträge und Angebote.- Unterstützung bei der Implementierung: Fachkundige Hilfe der Foxit-Experten für eine schnellere Einführung der eSign-Lösung.- Sicherheit und Compliance: Einfachere Einhaltung komplexer Vorschriften wie HIPAA, 21 CFR Part 11, FINRA, CCPA, FERPA, eIDAS, GDPR, SOC 2 Typ 2, UETA und mehr.- Ökosystem-Integration: Nahtlose Integration mit führenden Plattformen wie Google, Microsoft und Salesforce.Foxits neue eSign (https://www.foxit.com/esign-pdf/)-Angebote sind so konzipiert, dass sie einfach und geradlinig sind und gleichzeitig den Dokumenten-Workflow sowohl für Einzel- und Großunternehmen verbessern und vereinfachen, indem sie eine robuste und kostengünstige Lösung für alle eSignatur-Anforderungen bieten.Über FoxitFoxit ist ein führender Anbieter auf dem PDF-Softwaremarkt und ein globaler Vorreiter für KI-gestützte PDF (https://www.foxit.com/de/pdf-editor)- und eSignatur (https://www.foxit.com/de/esign-pdf/)-Lösungen, mit denen Unternehmen ihre digitale Transformation vorantreiben und die Verwaltung von PDF-Dokumenten vereinfachen können. Die vielfältige Produktlinie, einschließlich Foxit PDF Editor und Foxit PDF Editor+, (https://www.foxit.com/de/downloads/Foxit-PDF-Editor-Suite-Pro-Teams/) bietet User*innen mit benutzerfreundlicher Desktop-Software, mobilen Apps und Cloud-Diensten die Möglichkeit, ihre Produktivität zu steigern - von überall und auf jedem Gerät. Auch Softwareentwickler*innen binden Foxits innovative PDF-Technologie über leitungsstarke, plattformübergreifende Software Developer Kits (SDK) in ihre Anwendungen ein.Das Unternehmen unterhält Niederlassungen in der ganzen Welt, inklusive den USA, Asien, Europa und Australien. Die Europazentrale befindet sich in Berlin. Mehr über Foxit erfahren Sie unter https://foxit.com/de/.Pressekontakt:Helena EngelbertP.E.R. Agency GmbH+49 20 6098 05-616helena.engelbert@per-agency.comOriginal-Content von: Foxit Europe GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/143182/5818884