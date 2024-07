DJ Im Hamburger Hafen wird Dienstag und Mittwoch gestreikt

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Gewerkschaft Verdi ruft in der Tarifrunde Seehäfen die Beschäftigten in Hamburg zu ganztägigen Warnstreiks am Dienstag und Mittwoch jeweils von der ersten bis zur dritten Schicht auf, um vor der vierten Verhandlungsrunde den Druck auf die Arbeitgeber zu erhöhen. Die Tarifverhandlungen zwischen Verdi und dem Zentralverband der Deutschen Seehafenbetriebe (ZDS) werden am 11./12. Juli 2024 in Bremen fortgesetzt. Das bisher von den Arbeitgebern vorgelegte Angebot sei nicht akzeptabel.

Verdi fordert eine Erhöhung der Stundenlöhne um 3 Euro zum 1. Juni 2024 sowie eine entsprechende Anhebung der Schichtzuschläge, inklusive einer Nachholung der ausgebliebenen Erhöhung der Schichtzulagen im Tarifabschluss 2022, bei einer Laufzeit des Tarifvertrages von zwölf Monaten.

July 09, 2024

