Manor zurück in der Zürcher Innenstadt - mit mehrstöckigem «Flagship Store»



Basel, 9. Juli 2024 - Die grösste Warenhausgruppe der Schweiz investiert in den Standort Zürich und eröffnet im Jelmoli-Haus in der Zürcher Innenstadt einen «Flagship Store» mit inspirierenden, Erlebnis orientierten und für eine breite Zielgruppe zugänglichen Einkaufswelten. Das Produktangebot umfasst die Bereiche Fashion, Beauty, Home & Living mit einem beliebten internationalen Markenportfolio und der preisattraktiven Manor Eigenmarke. Ein vielfältiges Restaurationsangebot rundet die Serviceleistungen ab.

Rund 13'000 m² Retailfläche auf drei Etagen im Herzen von Zürich, auf drei Stockwerken (Erd- und Untergeschoss sowie erstes Obergeschoss), direkt von der Sihlstrasse und Seidengasse erschlossen

Die Übergabe der Mietfläche ist für 2027 geplant

Das Sortiment umfasst unter anderem Fashion (Damen, Herren, Kids), Accessoires, Beauty & Parfümerie, Home & Living, Spielwaren, Papeterie, Sport, Multimedia & Elektro

Dazu ein vielfältiges Restaurationsangebot auf über 1000m 2 für den Genuss vor Ort wie auch für unterwegs und zuhause (Take Away). Jeweils «fait maison» , sprich täglich frisch von unseren Teams vor Ort hergestellt, mit zertifizierten lokalen Produkten aus einem Umkreis von maximal 30 Kilometern und einem ausgezeichneten Preis-Leistungsverhältnis

Manor bietet Kundenerlebnisse für alle und ist erste Adresse für Trends, exklusive Partnerschaften, nachgefragte internationale Marken wie auch ein kuratiertes Eigenmarkensortiment zu attraktiven Preisen

«Wir freuen uns sehr, unsere Kundinnen und Kunden wiederum in der Zürcher Innenstadt willkommen zu heissen! Der neue Manor Flagship Store im Herzen von Zürich verspricht ein inspirierendes Einkaufserlebnis und ein vielseitiges und kuratiertes Produktangebot in den Bereichen Fashion, Beauty, Home & Living - mit einem neuen internationalen Markenportfolio und der preisattraktiven Manor Eigenmarke. Ein Restaurationsangebot für den Genuss vor Ort wie auch für unterwegs und zuhause, vielfältig und frisch, rundet das Angebot ab», betont Roland Armbruster, CEO von Manor.



Schweizer Traditionsunternehmen erneuert sich

Manor erneuert grundlegend das Angebot an Produkten und Dienstleistungen, unter dem Aspekt der Attraktivität und Nachhaltigkeit. Das Standortportfolio wird kontinuierlich überprüft und auf Kundenbedürfnisse und Wirtschaftlichkeit ausgerichtet. Verankert in allen Sprachregionen heisst Manor lokale und regionale Kund*innen ebenso wie Tourist*innen an mehr als 50 Standorten mit attraktiver Lage willkommen. Neben dem Ausbau der Marktführerschaft im Bereich Beauty & Parfümerie setzt das Unternehmen seinen Investitionsfokus in die Bereiche Fashion und Food. So wird das Fashionangebot (Damen, Herren, Accessoires) in den kommenden drei Jahren komplett modernisiert und ein neues 360 Grad Konzept unterstützt das einheitliche Kunden- und Markenerlebnis sowohl stationär wie auch online. Bei Manor Food werden beispielsweise die Angebote «fait maison» und «lokal» erweitert. Diese Prioritäten zielen darauf ab, die Attraktivität zu stärken und die Position von Manor als führender Omnichannel Retailer der Schweiz langfristig zu sichern.

Über Manor

Als grösste Warenhausgruppe der Schweiz hat Manor das Ziel, ihre Kund*innen mit einem Omnichannel und 360 Grad Erlebnis zu begeistern - sowohl physisch in den Warenhäusern wie auch Online und mit der Manor App. Zur Manor Gruppe gehören 59 Manor Warenhäuser, 27 Manor Food Supermärkte und 23 Manora Restaurants. Das Unternehmen ist in allen Landesteilen vertreten und beschäftigt rund 7'500 Mitarbeitende.

Bei Manor Food liefern bereits heute ca. 700 lokale Produzent*innen im Rahmen des Manor Nachhaltigkeitsprogramms «Lokal» u.a. saisonale Produkte in die Manor Food Supermärkte. Manor ist stolz auf ein Sortiment mit über 5'000 lokalen Produkten, damit die Landwirte und lokalen Unternehmen zu unterstützen sowie den lokalen Anbau zu fördern. Auch für die Zubereitung der Gerichte in den Restaurants Manora werden frische Zutaten von höchster Qualität und zertifizierte lokale Produkte aus einem Umkreis von maximal 30 Kilometern verwendet.

