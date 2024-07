NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat SAP auf "Overweight" mit einem Kursziel von 205 Euro belassen. Unter den europäischen Software- und IT-Unternehmen bleibe SAP seine erste Wahl, schrieb Analyst Toby Ogg in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Walldorfer böten eine starke Kombination aus einem beschleunigten Umsatzwachstum, dessen Potenzial immer noch unterschätzt werde, sowie einer Steigerung der Margen. An zweiter Stelle sieht Ogg Sage Group. Bei Dassault Systemes und Capgemini sei es für eine positivere Sicht auf die Aktien trotz der gesunkenen Bewertungen noch zu früh./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2024 / 14:50 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2024 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007164600