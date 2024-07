The following instruments on XETRA do have their last trading day on 09.07.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 09.07.2024ISIN NameUS02665WDS70 AM.HONDA FI. 21/24 MTNXS2357214738 BLUESTAR FI. 21/UND. FLRDE000HLB43A5 LB.HESS.THR.CARRARA07C/23DE000HLB4967 LB.HESS.THR. ANL.07K/23XS1645494375 NATL GRID NA 17/24 MTNCH0370634666 CREDIT AGR. 17-24 MTNUS91087BAJ98 MEXIKO 20/25XS1645519031 ANNINGTON FDG 17/24 MTNDE000HLB0Y89 LB.HESS.-THR.IS0513B/031DE000SLB6209 LDSBK.SAAR IHS.620 VARXS1548436473 BMW FIN. NV 17/24 MTNCH0425766513 SIKA 18-24DE000HLB0WD3 LB.HESS.-THR.IS0513B/2024DE000HLB0WE1 LB.HESS.-THR.IS0513B/2024CH0367206742 LONZA SWISS FIN. 17-24