Die Builtech Gruppe übernimmt die schwedische Brion Group - ein bedeutender Meilenstein auf dem Weg zum europäischen Markfführer



09.07.2024

Die Builtech Gruppe übernimmt die neu geformte schwedische Brion Group, bestehend aus Brion Invest, Nytorp Energy Group, UTK Activ El und Trafiksystem Väst.

Mit den neuen Unternehmen steigt der Umsatz der Builtech Gruppe im Geschäftsjahr 2024 auf mehr als eine halbe Milliarde Euro und die Mitarbeiterzahl auf über 2.050.

Mit dem Zukauf tritt Builtech in den schwedischen Markt ein und schafft die Basis für weitere Expansion in angrenzende Märkte. Berlin, 8 Juli 2024 - Die in Berlin ansässige Builtech Gruppe, einer der führenden Dienstleister in der technischen Gebäudeausrüstung, hat die Mehrheit der Anteile an der schwedischen Brion Group übernommen und vollzieht damit erfolgreich den Markteintritt in der Region Nordics. Die Brion Group setzt sich aus den Unternehmen Brion Invest AB, Nytorp Energy Group, UTK Activ El und Trafiksystem Väst zusammen. Mit diesem Zukauf ist Builtech in den wesentlichen schwedischen Regionen Ost (Stockholm), West (Göteborg) und Süd (Malmö) mit Unternehmen vertreten. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt behördlicher Genehmigungen und wird in den nächsten Wochen abgeschlossen. Die Handwerksbranche in Europa befindet sich im Umbruch. Digitalisierung und Automatisierung, Fachkräftemangel und Klimaschutz - die Herausforderungen sind groß. Umso wichtiger wird es für Betriebe, sich stärker zu vernetzen und neue Kompetenzen aufzubauen. Die Brion Group hat nun mit Builtech einen erfahrenen Partner mit umfassenden Branchenkenntnissen und starkem Fokus auf Innovation und Wachstum an seiner Seite. Gemeinsam soll über die neue Landesgesellschaft Builtech Nordics AB das Wachstumspotenzial in den Ländern Schweden, Norwegen, Finnland und Dänemark weiter gehoben werden. Die vier schwedischen Unternehmen erzielen mit etwa 500 Mitarbeitern einen gemeinsamen Umsatz von rund 130 Millionen Euro und nehmen damit bereits heute eine führende Rolle ein. Der Umsatz der Builtech Gruppe steigt durch die Übernahme auf über eine halben Milliarde Euro. Gleichzeitig erhöht sich die Zahl der Mitarbeiter auf mehr als 2.050. Das aktuelle Management von Brion bleibt erhalten, reinvestiert und leitet weiterhin das operative Geschäft. Maurice Frhr. v. Dalwigk, Vorsitzender der Geschäftsführung der Builtech Gruppe, kommentierte: "Ich freue mich sehr über die großartige Entwicklung der Builtech Gruppe in den letzten Jahren: Mit diesem bedeutenden Zukauf erreichen wir den nächsten Meilenstein auf unserem Weg zum Markfführer. Die Brion Group ist für uns die perfekte Ergänzung und der ideale Hub für weiteres Wachstums in der Region Nordics." Anders Bådholm, CEO von Brion Invest, fügte hinzu: "Wir sind stolz darauf, Teil der Builtech Gruppe zu werden. Brion und Builtech stehen für die gleichen Werte und Ziele und wollen als starke Gruppe gemeinsam wachsen. Auch der Zusammenschluss der schwedischen Unternehmen zur Brion Gruppe stärkt unsere Marktposition in den Nordics. Wir freuen uns auf eine erfolgreiche gemeinsame Zukunft." © Builtech Holding Das Bild kann hier in hoher Auflösung heruntergeladen werden. Über die Builtech Gruppe Builtech ist eine dynamisch wachsende Gruppe von derzeit 30 führenden Handwerksunternehmen und mehr als 1.550 Mitarbeitenden im deutschsprachigen Raum (DACH). Als integrierter 360°-Anbieter im Bereich der Technischen Gebäudeausrüstung (TGA) gestaltet Builtech die Gebäudewende maßgeb- lich mit. Die Gruppe bündelt regionale Markfführer unter ihrem Dach und ermöglicht so Synergieeffekte und Wissenstransfer in erheblichem Umfang. Builtech sorgt für eine geeignete Nachfolge, sichert so die Zukunft und Weiterentwicklung der Unternehmen vor Ort und bewahrt ihren individuellen Charakter. Bu- iltechs Mission ist es, das Handwerk in die Zukunft zu bringen und die Zukunft ins Handwerk zu bringen. Die Gruppe bietet umfassende Lösungen in den Bereichen Elektro & Gebäudeautomation, Sanitär & Heizung, Klima & Lüftung sowie Technische Gebäudehülle. Weitere Informationen unter: www.builtech.de

www.builtech.de/presse Über die Brion Group Die Brion Group besteht aus führenden Unternehmen in Ost-, Süd- und Westschweden und bietet ein breites Spektrum an Dienstleistungen in den Bereichen Heizung & Sanitär, Lüftung und Elektrik an. Brion Invest, Nytorp Energy Group, Trafiksystem Väst und UTK Activ El liefern innovative, effiziente und hochwertige Leistungen für verschiedene Branchen. Ihre kombinierte Expertise stellt umfassende und maßgeschneiderte Lösungen sicher. Die dezentrale Struktur garantiert Kundennähe und hohe Flexibili- tät. Weitere Informationen finden Sie unter: www.briongruppen.se

