Aqara, ein weltweit führender Anbieter und Pionier im Bereich IoT, kündigt heute den weltweiten Marktstart des Smart Lock U200 an. Dieses smarte Türschloss ist einfach nachzurüsten und ermöglicht den schlüssellosen Zugang. Das Smart Lock U200 bietet höchsten Komfort, moderne Sicherheitsfunktionen und arbeitet durch native Matter-Unterstützung zudem problemlos mit einer Vielzahl von Smart-Home-Ökosystemen und -Geräten zusammen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240709468790/de/

Aqara Smart Lock U200 (Photo: Business Wire)

Das Smart Lock U200 von Aqara erschließt vielen Eigentümern und Mietern eine Zukunft ohne Haus- oder Wohnungsschlüssel. Dazu unterstützt es eine Vielzahl sicherer Varianten zum Öffnen der Tür darunter auch Apple HomeKey, mit dessen Hilfe Nutzer von iOS-Geräten zum Aufsperren nur auf ein kompatibles iPhone oder eine kompatible Apple Watch tippen müssen. Das Smart Lock U200 ist ein "Matter Over Thread"-Türschloss und eines der ersten nachrüstbaren smarten Türschlösser mit Support für Apple HomeKey.

Diese weiteren Möglichkeiten zum Sperren und Entsperren der Türen bietet das Smart Lock U200:

Fingerabdruck-Erkennung: Schneller und sicherer Zugang mit dem hochpräzisen Fingerabdrucksensor.

Schneller und sicherer Zugang mit dem hochpräzisen Fingerabdrucksensor. PIN-Codes: Personalisierte Codes können über die mitgelieferte und direkt einsatzbereite Funktastatur eingegeben werden. Nutzer von Aqara Home haben darüber hinaus die Möglichkeit, den Zugang für Gäste mit regelmäßig wechselnden Passwörtern oder Einmal-Passwörtern zu ermöglichen. Diese lassen sich auch von unterwegs erstellen sowie teilen und sind auch dann gültig, wenn das Türschloss ohne Verbindung zu Smart-Home-Plattformen genutzt wird.

Personalisierte Codes können über die mitgelieferte und direkt einsatzbereite Funktastatur eingegeben werden. Nutzer von Aqara Home haben darüber hinaus die Möglichkeit, den Zugang für Gäste mit regelmäßig wechselnden Passwörtern oder Einmal-Passwörtern zu ermöglichen. Diese lassen sich auch von unterwegs erstellen sowie teilen und sind auch dann gültig, wenn das Türschloss ohne Verbindung zu Smart-Home-Plattformen genutzt wird. Mobile Apps und Sprachassistenten: Fernsteuerung über Aqara Home, Alexa, Apple Home/Siri, Google Home/Google Assistant, SmartThings, Home Assistant und mehr 1

Fernsteuerung über Aqara Home, Alexa, Apple Home/Siri, Google Home/Google Assistant, SmartThings, Home Assistant und mehr Aqara NFC-Karten: Schnelles und einfaches Entriegeln mit NFC-Schlüsselanhängern von Aqara 2

Schnelles und einfaches Entriegeln mit NFC-Schlüsselanhängern von Aqara Herkömmliche Schlüssel: Notzugang mit den Originalschlüsseln.

Das Smart Lock U200 zeichnet sich vor allem durch seine einfache Installation aus und kann bei bestehenden Türschlössern nachgerüstet werden, ohne dass Schlüssel ausgetauscht oder Türstrukturen verändert werden müssen das gilt sowohl für Euro-Einsteckschlösser als auch für US-Riegelschlösser. So wird das Smart Lock U200 zum schnellen und leichten Upgrade für fast jedes Zuhause, das zudem problemlos selbst durchgeführt werden kann. Die Installation über das vorhandene Schloss ist besonders leicht und erfordert lediglich einen Schraubendreher.

Sicherheit hat beim Smart Lock U200 oberste Priorität. Das smarte Türschloss bietet eine moderne Verschlüsselung zum Schutz vor Hackerangriffen, einen Manipulationsalarm der Funktastatur und eine Funktion, mit der die Tür nach einer festgelegten Zeit automatisch verriegelt wird. Darüber hinaus werden Nutzer durch Echtzeit-Benachrichtigungen über den Sicherheitsstatus ihres Zuhauses informiert.

Zudem bietet das Smart Lock U200 viele Sicherheits- und Komfort-Funktionen, die bereits bisherige Türschlösser von Aqara so beliebt machten. Dazu gehören die lokale und verschlüsselte Speicherung von sensiblen Daten wie Fingerabdrücken und Passwörtern, der Schutz gegen unerwünschte Blicke bei der Eingabe von PIN-Codes, der "Nicht stören"-Modus, der Durchgangsmodus und der Nachtverriegelungsmodus3. Ein extra leiser Entriegelungsmodus, die Zugfederfunktion für grifflose oder nach innen öffnende Türen sowie die Funktionen "Drehen zum Verriegeln" und "Drehen zum Entriegeln" sind weitere praktische Extras.

Durch den Einsatz des energieeffizienten Thread-Protokolls ist das Smart Lock U200 für den Dauereinsatz optimiert. Das Schloss wird mit wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Batterien betrieben und bietet eine Laufzeit von bis zu sechs Monaten zwischen den Ladevorgängen. Darüber hinaus kann die IPX5-zertifizierte Funktastatur wahlweise mit AAA-Batterien oder, für eine unterbrechungsfreie Nutzung4, mit der vorhandenen Türklingelverkabelung betrieben werden.

Das Smart Lock U200 ist ab sofort in den Aqara Amazon Stores in Europa (Deutschland, Frankreich, Italien, Niederlande, Polen, Spanien, UK), Nordamerika (US, Kanada) und bei ausgewählten Aqara Händlern erhältlich.

Das Smart Lock U200 ist mit Euro-Einsteckschlössern mit Notfunktion kompatibel und unterstützt verschiedene Zylinder wie EU-Profilzylinder, ausgewählte Scandi-Profilzylinder und UK-Ovalzylinder. Eine Notfunktion ermöglicht zudem die Entriegelung des Zylinders von außen mit einem Schlüssel, auch wenn innen bereits ein anderer Schlüssel steckt. Verstellbare Zylinder sind bei Aqara separat erhältlich. Das Smart Lock U200 ist auch mit Einzylinder-Riegelschlössern kompatibel.

Weitere Informationen zum Smart Lock U200 und seine Kompatibilität finden Sie auf unserer Webseite.

Um das Smart Lock U200 mit einem Matter-kompatiblen System von Drittanbietern zu verbinden, ist ein Matter-Controller mit Thread-Border-Router-Funktionalität erforderlich. Eine NFC-Karte von Aqara ist im Smart Lock U200 Kit enthalten. Weitere Karten können separat erworben werden. Einige dieser Funktionen können beim Verkaufsstart fehlen und werden mit kommenden OTA-Updates nachgeliefert. Für die Angabe zur Batterielaufzeit von sechs Monaten werden acht Ent- und Verriegelungszyklen pro Tag angenommen. Für den Betrieb der Funktastatur mit der vorhandenen Türklingelverkabelung ist eine 12V-24V AC/DC-Stromversorgung erforderlich.

Contacts:

Für Medienanfragen:

media@aqara.com