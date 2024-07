Daniel war in dieser Woche zu Gast auf dem Börsenparkett bei der Tagesschau und hat den Ausgang der Wahl in Frankreich analyisiert. In unserem Börsendienst setzen wir nun verstärkt auf Investments jenseits von K.I mit Aufholpotential, auch in Europa. die Aktienmärkte atmen nach der Frankreich-Wahl vorsichtig auf. Während man sich wohl auf einen Sieg des rechten Lagers einstellte, liegt nun das linke Lager vorne. Die Situation ist damit ähnlich verfahren, eine Regierungsbildung ist vorerst nicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...