Schörfling am Attersee (ots) -Von Installateurbetrieben wird heutzutage eine gekonnte Mischung aus traditionellem Handwerk und der Umsetzung moderner, technologischer Anforderungen erwartet. Das große Potential der Digitalisierung schöpfen die meisten von ihnen dabei jedoch noch nicht aus. Als Gründer und Geschäftsführer von Digital Blocks, einer Agentur für Recruiting und Digitalisierung, unterstützen Josef Zauner und Julian Mehlig Handwerksbetriebe mit einem ganzheitlichen Ansatz, der traditionelles Handwerks-Know-how mit den Chancen der digitalen Welt kombiniert und den Betrieben dadurch Wachstum und größere Gewinne ermöglicht. In diesem Artikel verraten die Experten, nach welchem Konzept sie dabei vorgehen, warum die Chancen der Digitalisierung so groß sind und welche Ergebnisse ihre Kunden erwarten können.Erneuerbare Energien, moderne Technologien und der Fokus auf Nachhaltigkeit stellen Installateure für Heizung, Klima, Lüftung, Sanitär, kurz HKLS, vor besondere Herausforderungen: Weil die Produkte, mit denen sie arbeiten, immer intelligenter und smarter werden, wird von ihnen ein Spagat zwischen traditionellem Handwerk und modernen digitalen Lösungen gefordert. Gleichzeitig sind fast alle Installateurbetriebe so stark in Anspruch genommen, dass die Überbelastung von Geschäftsführung und Mitarbeitern zum ernstzunehmenden Problem wird. Die Nutzung starrer ERP-Systeme oder einer Betriebssoftware, die die Anforderungen nicht erfüllt, sorgt darüber hinaus für chaotische Arbeitsabläufe. "Könnten sie ihre Aufträge effizienter abarbeiten, würden die Betriebe deutlich mehr Aufträge in der gleichen Zeit abwickeln können und somit mehr Umsatz und Gewinn erzielen - bei gleichzeitiger Entlastung aller Beteiligten", weiß Josef Zauner."Mit Hilfe von digitalen Lösungen unterstützen wir Installateure in den Punkten Prozessoptimierung, Neukunden- und Mitarbeitergewinnung und schaffen damit die Basis für Effizienz und Wachstum", ergänzt sein Geschäftspartner Julian Mehlig. Als Gründer und Geschäftsführer von Digital Blocks haben sie es sich zur Aufgabe gemacht, Handwerksbetriebe beim Recruiting qualifizierter Mitarbeiter, der Kundengewinnung und der digitalen Transformation ihrer Arbeitsabläufe zu unterstützen. Damit schaffen sie einerseits Entlastung für den Geschäftsführer, der sich wieder seinen Kernaufgaben widmen kann, und sorgen auf der anderen Seite für die Einsparung von Ressourcen, gesteigerte Effizienz und eine sichere Positionierung für die Zukunft. Mit ihrem ganzheitlichen Drei-Punkte-Konzept schaffen Josef Zauner und Julian Mehlig es zuverlässig, großartige Ergebnisse für ihre Kunden zu erzielen.Ganzheitliches 3-Punkte-Konzept für Effizienz und WachstumIhre Expertise und jahrelange Erfahrung nutzen die Experten von Digital Blocks, um Installateurbetriebe mit den Möglichkeiten der Digitalisierung und innovativen Tools an ihren Schwachstellen zu unterstützen. Während der Zusammenarbeit verfolgen die Experten für Recruiting und Digitalisierung ein Konzept, das auf drei wesentlichen Punkten basiert: Neukundengewinnung, Mitarbeitergewinnung und Prozessoptimierung sowie -automatisierung durch digitale Tools. "Der erste Punkt betrifft nur Betriebe, die tatsächlich mehr Neukunden benötigen", erklärt Josef Zauner, "Hier unterstützen wir mit verschiedenen Methoden und Strategien bei der Akquise."Spätestens, wenn genug Aufträge vorhanden sind, haben die Installateurbetriebe einen großen Bedarf an effizienten Mitarbeitern. "Deshalb helfen wir unseren Kunden im zweiten Punkt im Recruiting, indem wir sowohl online als auch offline funktionierende Maßnahmen zur Mitarbeitergewinnung durchführen", verrät Julian Mehlig. Auch digitales Training, wie beispielsweise eine E-Learning-Akademie, gehört zum Angebot von Digital Blocks und trägt dazu bei, dass neue Mitarbeiter schneller geschult und integriert werden können. Wenn die ersten beiden Punkte erfüllt sind, geht es im dritten Punkt der Zusammenarbeit darum, die unternehmensinternen Prozesse zu optimieren, um bei gleichbleibendem Personaleinsatz mehr Aufträge realisieren zu können.Mit digitalen Lösungen zu Umsatzsteigerungen und unternehmerischer FreiheitWährend der Prozessoptimierung helfen Josef Zauner und Julian Mehlig ihren Kunden dabei, Übersicht über ihren Arbeitsalltag zu erlangen, wiederkehrende Tätigkeiten zu automatisieren und Informationen schneller und effizienter zu verarbeiten. Dafür erstellen sie beispielsweise Dashboards oder nutzen digitale Tools für die Automatisierung von Arbeitsabläufen. "Sobald die Prozesse optimal strukturiert sind und Aufträge effizient abgearbeitet werden, können die Betriebe wieder bei Punkt eins, der Neukundengewinnung, beginnen", so Josef Zauner. Mit ihrem hybriden Ansatz, der traditionelles Handwerks-Know-how mit den Chancen der digitalen Welt kombiniert, schaffen die Experten die Basis für Unternehmenswachstum sowie steigende Umsätze und somit mehr Gewinn, der reinvestiert werden kann."Mit unserer Dienstleistung verfolgen wir das Ziel, dass die Unternehmer am Unternehmen arbeiten können und nicht im Alltag gefangen sind", erklären die Geschäftsführer von Digital Blocks. "Sie sollen sich um das Wachstum ihres Unternehmens und die Investitionen des erwirtschafteten Gewinns kümmern können." Damit wollen sie es Unternehmen außerdem ermöglichen, ihre unternehmerische Freiheit wiederzuentdecken, um ihr Potential voll ausschöpfen zu können. Gleichzeitig sorgen Josef Zauner und Julian Mehlig dafür, dass ihre Kunden den Schritt in die unaufhaltsame Digitalisierung im Handwerk nicht verpassen und für die Zukunft sicher aufgestellt sind.Sie wünschen sich mehr Neukundenanfragen, qualifizierte Mitarbeiter und effiziente Prozesse für Ihren HKLS-Installateurbetrieb? Melden Sie sich jetzt bei Josef Zauner und Julian Mehlig von Digital Blocks (https://digitalblocks.at/) und vereinbaren Sie einen Termin!Pressekontakt:PV Expert GmbHVertreten durch: Josef ZaunerE-Mail: info@pvexpert.athttps://pvexpert.at/Original-Content von: Digital Blocks GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/169718/5818963