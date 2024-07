Notcoin Alternative: Play-2-Earn-Game eTukTuk startet Token-Burn - letzte Chance im Presale

Notcoin hat mit seinem Tap-to-Earn-Spiel einen beeindruckenden Sprung in die Top 100 gemacht und verzeichnete im schwachen Markt einen Anstieg um 13 Prozent in der vergangenen Woche, was die Beliebtheit von Play-to-Earn unterstreicht. Dies stärkt auch eTukTuk ($TUK), den Entwickler des neuen P2E-Handyspiels Crazy TukTuk Taxi. Denn eTukTuk strebt in das gleiche Marktsegment.

Letzte Woche führte eTukTuk zwei Token-Burn-Events durch: Am 4. Juli wurden 400 Millionen und am 5. Juli 200 Millionen Token verbrannt, was 30 Prozent des gesamten $TUK-Angebots ausmacht. Durch das Entfernen von 600 Millionen Token wird das verbleibende Angebot von 1,4 Milliarden knapper, was potenziell den Wert der verbleibenden Tokens erhöht.

Zehn Prozent des Gesamtangebots (200 Millionen $TUK-Token) sind im Vorverkauf erhältlich, während der Rest für Staking (20 Prozent), Presale-Staking (9 Prozent) und Bereiche wie Marketing, Community und Börsenliquidität vorgesehen ist. Mit weniger als sieben Tagen bis zum Ende des Vorverkaufs ist dies die letzte Chance, den niedrigsten Preis von 0,0345 US-Dollar zu sichern. Die durchdachte Tokenomics offenbart hier langfristige Pläne für das P2E-Game.

Bislang wurden im Vorverkauf schon mehr als 3,5 Millionen US-Dollar gesammelt. Der $TUK-Token wird am 16. Juli um 13 Uhr deutscher Zeit auf der dezentralen Börse Uniswap eingeführt. Liquidität wird geschaffen und gesperrt. Dies soll einen reibungslosen Handel gewährleisten.

Das Team verhandelt zudem mit mindestens einer CEX, was zu einer Notierung eine Woche nach dem DEX-Debüt führen könnte.

TUK kaufen und für 80 Prozent APY staken

Käufer im Vorverkauf müssen nicht bis zum Post-Launch-Zeitraum warten, um ihre Token zu staken. Early-Adopters können sofort mit dem Staking beginnen und eine jährliche Rendite von 80 Prozent erzielen. Die Staking-Belohnungen werden über drei Jahre verteilt ausgezahlt, wobei Staker ihre Belohnungen nach einer anfänglichen siebentägigen Sperrfrist abheben können.

Der Staking-Pool wächst um 4,75 TUK pro produziertem Block auf der BNB Smart Chain (BSC). Als BEP-20-Token bietet $TUK mindestens zwei wesentliche Vorteile gegenüber der Konkurrenz. Erstens ist die BSC eine hocheffiziente und kostengünstige Blockchain, die sich besonders gut für Spiele eignet.

Im Spiel Crazy TukTuk Taxi navigieren Spieler durch die belebten Straßen einer sri-lankischen Stadt, um Passagiere aufzunehmen und abzusetzen, wobei sie den nativen $TUK-Token verdienen. Der $TUK-Token dient als Spielwährung für Einkäufe, Upgrades und den Zugriff auf exklusive Inhalte.

Zweitens basiert TUK auf BNB Smart Chain, der von Binance erstellten Blockchain, was die Chancen auf eine Notierung an der größten Krypto-Börse erheblich erhöht.

GameFi boomt: eTukTuk strebt in lukrativen Zielmarkt

Der GameFi-Markt boomt und ist derzeit 11,37 Milliarden US-Dollar wert. Prognosen von HTF Market Intelligence zufolge wird der Markt bis 2030 einen Wert von 46 Milliarden Dollar erreichen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 26 Prozent entspricht.

Unternehmen wie Axie Infinity, Yield Guild Games, Gods Unchained und Decentraland dominieren derzeit den Markt, doch neue Akteure wie eTukTuk streben ebenfalls nach einem Anteil. Die aktuelle Bewertung des GameFi-Sektors berücksichtigt noch nicht den Erfolg von Telegram-basierten Spielen wie Notcoin, einem beliebten Klickerspiel, das Millionen von Nutzern anzog.

Das Telegram-Gaming-Ökosystem wächst dabei immer weiter, da die allgegenwärtige Messaging-App sowohl Verbrauchern als auch Entwicklern einfache Zugangsmöglichkeiten bietet. Dank Telegram wirkt die Krypto-Adoption besser denn je.

eTukTuk nutzt ein Play-to-Earn-Modell (P2E), das den Nutzern Gewinne bietet und gleichzeitig ein starkes Geschicklichkeitselement integriert. Obwohl eTukTuk nicht auf dem Telegram-basierten The Open Network (TON) läuft, positioniert es sich im stark wachsenden GameFi-Markt und nutzt die effiziente Infrastruktur der BNB Smart Chain.

Spaß, Unterhaltung & Geschicklichkeit - Crazy TukTuk Taxi startet

Ältere P2E-Spiele wie Axie Infinity und neuere Modelle wie Notcoin litten unter mangelnder Originalität und uninspiriertem Gameplay. Notcoin plant in seiner zweiten Iteration Verbesserungen, jedoch ist die Einführung gewiss. Oft scheiterten derartige Pläne der Entwickler. Wenn Spieler einmal den Spaß verlieren, kehren sie nie wieder zurück.

Axie Infinity und ähnliche Spiele wurden zudem unerschwinglich teuer und mussten umfassend überarbeitet werden, kämpfen aber weiterhin mit dem "Pay-to-Win"-Modell.

eTukTuk umgeht diese Probleme, indem es den Fokus auf Geschicklichkeit und Spaß legt. Spieler starten in Sri Lanka, können jedoch im Verlauf des Spiels neue Städte freischalten und ihre Tuktuks anpassen. Für jede erfolgreiche Fahrt werden $TUK-Token verdient, die sowohl im Spiel genutzt als auch außerhalb des Spiels wie jede andere Kryptowährung gehandelt werden können.

eTukTuk startet auf Android und iOS

Der Smart Contract des Projekts wird ferner vollständig von SolidProof geprüft, was die Integrität und Sicherheit garantiert. Dies ist gerade bei neuen Krypto-Presales wichtig.

$TUK kann mit BNB, ETH, USDT oder einer Bankkarte erworben werden. Investitionen in eTukTuk bieten ein geringeres Risiko, da das Projekt bereits ein erfolgreiches Produkt auf dem Markt hat. Das Spiel Crazy TukTuk Taxi befindet sich derzeit im Soft Launch und wird nach dem Vorverkauf voraussichtlich durch intensives Marketing schnell in den App Stores an Beliebtheit gewinnen.

Das Spiel ist im Apple App Store und bei Google Play verfügbar, was den Nutzern ermöglicht, sofort als virtuelle Tuktuk-Fahrer zu starten. Durch den Kauf von $TUK im Vorverkauf können Investoren am Erfolg des Spiels teilhaben.

