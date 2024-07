Vienna, Va. (ots/PRNewswire) -TOMIAs Interconnect-Sparte verstärkt ihren Fokus als unabhängige Geschäftseinheit.TOMIA Interconnect wurde in Telarix umbenannt und signalisiert damit die Wiederauferstehung der Marke, die den Großhandelsbereich zwei Jahrzehnte lang definiert und dominiert hat. Telarix wird von einem Team von Branchenexperten geleitet und zielt auf Wachstum ab, indem es sich auf Lösungen spezialisiert, die die sich weiterentwickelnden Sprach- und Messaging-Anforderungen von Mobilfunkbetreibern erfüllen. Die Dienstleistungen des Unternehmens zeichnen sich durch eine für den Großhandel optimierte Strategie aus, der Betreiber auf der ganzen Welt vertrauen. Dazu gehört auch der Online-Dokumentenaustauschdienst iXLink, der eine Gemeinschaft von über 4.000 Mitgliedern umfasst. Der preisgekrönte BSS-Dienst iXTools, der das Geschäft der Betreiber in den Bereichen Trading, Routing und Billing unterstützt, rundet das Portfolio ab. Telarix wird eigenständig neben den Schwesterunternehmen TOMIA und MACH operieren, die weiterhin für die marktführenden Roaming- und Clearingdienste zuständig sind."Der Relaunch von Telarix spiegelt unser Engagement für die Bereitstellung innovativer Wholesale- und unternehmensfähiger Dienste wider, die Lösungen für die dringendsten Herausforderungen der Branche bieten und unseren Kunden neue Umsatzmöglichkeiten eröffnen", so Chuck Parrish, Senior Vice President und General Manager von Telarix.Betreiber müssen zahllose Beziehungen zu anderen Betreibern, Unternehmen und Aggregatoren aufrechterhalten und sich gleichzeitig dem harten Wettbewerb durch OTT-Anwendungen stellen. Telarix erleichtert die Navigation in diesem komplexen Markt durch automatisierte Dienste, die Effizienz, Genauigkeit und Flexibilität fördern. Die innovativen Lösungen des Unternehmens helfen Betreibern, den dynamischen Unternehmensmarkt durch SMS A2P und dessen Weiterentwicklung, RCS Business Messaging (RBM), zu erobern und ihre wachsende Nachfrage nach virtuellen Nummern für den Markt für mobile Anwendungen mit einer vollständig integrierten Cloud Numbers-Funktion zu monetarisieren.Das Unternehmen arbeitet eng mit seinen Kunden zusammen, um zu zeigen, wie seine Unabhängigkeit Telarix in die Lage versetzt, Innovationen zu beschleunigen und die Benutzerfreundlichkeit zu verbessern. Mit seinen kundenorientierten Teams freut sich Telarix darauf, auf seinem stolzen Erbe von Branchenexzellenz aufzubauen und eine neue Ära der Telekommunikationsinnovation einzuleiten. Weitere Informationen finden Sie unter www.telarix.com.Informationen zu TelarixTelarix ist seit mehr als 20 Jahren als innovative Kraft in der Sprach- und Messaging-Branche tätig und ist stolz darauf, Hunderte von globalen Betreibern, Carriern und Aggregatoren weltweit zu bedienen. Wir bieten unseren Kunden einen optimierten Ansatz für das Sprach- und Messaging-Management, der die Entscheidungsfindung vereinfacht und die betriebliche Effizienz steigert. Unsere innovativen automatisierten Wholesale-Lösungen unterstützen Mobilfunkbetreiber bei der Skalierung ihrer Voice-, SMS-A2P-, RCS-Business-Messaging- und Application-Enablement-Dienste, einschließlich Cloud-Nummern, und bei der Bekämpfung von Telekommunikationsbetrug durch erweiterte Risiko- und Ereigniserkennung. Telarix ist ein engagierter Partner im Bereich Wholesale-Services, der es Betreibern ermöglicht, globale Betreiber-zu-Betreiber- und Betreiber-zu-Unternehmen-Partnerbeziehungen zu steuern und mit dem Geschäftsdruck, den Anforderungen von Unternehmen und der Entwicklung der Branche Schritt zu halten. Weitere Informationen finden Sie unter www.telarix.com.Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2454285/Telarix_Logo.jpgFür weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an:Caetano Pessoa - Telarixcaetano.pessoa@telarix.comTelefon: +352 691 384 107View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/telarix--wiedergeboren-um-die-nachste-ara-im-interconnect-wholesale-einzulauten-302189925.htmlOriginal-Content von: Telarix, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/175615/5818996