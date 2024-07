Samsung Electronics gewinnt einen Auftrag von Preferred Networks. Die japanische AI-Gesellschaft will ein neues High-Tech-Chipsystem von den Südkoreanern. Betrugsvorwürfe gegen Hyundai Motor. Der südkoreanische Autokonzern soll angeblich die Zahl der verkauften Elektrofahrzeuge in den USA gefälscht haben. Die Würfel sind gefallen. BYD baut seine nächste Fabrik in der Türkei, um den europäischen Markt zu beliefern.Der Aktienhandel in Asien ist uneinheitlich. Während die chinesischen Benchmarks überwiegend zur Schwäche ...

