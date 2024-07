Die Mercedes-Benz-Aktie notiert im frühen Xetra-Handel am Dienstag drei Prozent tiefer bei 63,44 Euro und bildet damit das Schlusslicht im DAX. Grund dafür ist ein Kommentar der Bank of America.Deren Auto-Experte Analyst Horst Schneider hat das Kursziel für die Mercedes-Benz-Aktie am Dienstag von 76 auf nur noch 60 Euro gesenkt und die Empfehlung von "Neutral" auf "Underperform" gesetzt.Der Analyst ...

Den vollständigen Artikel lesen ...