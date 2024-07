Meme-Coin explodiert über 2,75 Mio. $: Was ist bei Pepe Unchained besonders?

Pepe Unchained ($PEPU) hat im Vorverkauf über 2,75 Millionen US-Dollar gesammelt und baut damit zunehmend Momentum auf. Am Samstag erreichte der neue Meme-Coin, der über eine eigene Blockchain auf Ethereum verfügt, die 2,5-Millionen-Dollar-Marke. Innerhalb von 24 Stunden kamen weitere 250.000 Dollar hinzu. Mittlerweile sind es fast 3 Millionen US-Dollar.

Trotz der Vorsicht im breiteren Kryptomarkt steuert Pepe Unchained diese Woche auf die 3-Millionen-Dollar-Marke zu - dies scheint ein Ziel, das möglicherweise noch vor dem einmonatigen Jubiläum erreicht wird. Pepe Unchained offenbart in einem schwachen Gesamtmarkt relative Stärke.

Der aktuelle Preis von $PEPU liegt bei 0,0083258 US-Dollar und wird in der nächsten Phase des Vorverkaufs in weniger als zwei Tagen auf 0,00835910 US-Dollar steigen.

Diese dynamische Entwicklung zeigt das starke Interesse und Vertrauen der Investoren in Pepe Unchained. Der Vorverkauf bietet für Anleger noch die Möglichkeit, eine frühe Beteiligung im Kryptomarkt zu erwerben.

Kryptowährungen crashen, Pepe Unchained macht das Gegenteil

Der jüngste Rückgang des Kryptomarkts wurde durch die Rückgabe gestohlener Bitcoins aus dem Mt.Gox-Hack von 2014 und die BTC-Transfers der deutschen Regierung ausgelöst, die erheblichen Verkaufsdruck auf Bitcoin und den gesamten Markt ausübten.

Der Meme-Coin-Sektor blieb von diesem Einbruch nicht verschont. Dogecoin ($DOGE), Shiba Inu ($SHIB) und Pepe Coin ($PEPE) verzeichneten im letzten Monat Rückgänge von 26,1 Prozent, 30,2 Prozent bzw. 30,4 Prozent.

Trotz dieser negativen Marktstimmung konnte Pepe Unchained im Vorverkauf über 2,75 Millionen US-Dollar einsammeln. Während der CoinMarketCap Fear & Greed Index einen Rückgang unter die 40er-Marke zeigt, demonstriert Pepe Unchained eine starke Nachfrage. Der jüngste Zuwachs von 250.000 Dollar innerhalb von 24 Stunden unterstreicht das anhaltende Vertrauen der Investoren in dieses Projekt. Augenscheinlich bleibt die Affinität zu neuen Coins hoch.

Die Bewertung aller Kryptowährungen hat sich möglicherweise bei etwa 2 Billionen US-Dollar Marktkapitalisierung stabilisiert. Bitcoin könnte nach den pessimistischen Ereignissen seinen Tiefpunkt erreicht haben. Die Erwartung niedrigerer Zinssätze bis September könnte die Preise ankurbeln, da Investoren nach besseren Renditen als bei traditionellen Finanzinstrumenten suchen.

Die bullischen Daten deuten auf eine positive Marktstimmung hin. In Anlehnung an Warren Buffett: "Seien Sie gierig, wenn andere Angst haben."

Investoren, die in unsicheren Zeiten mutig sind, könnten erheblich profitieren, wenn sich der Markt erholt, möglicherweise schneller als erwartet. Diese antizyklische Strategie war in der Vergangenheit sehr attraktiv.

Pepe Unchained: Hier soll ein Ökosystem entstehen

Investoren sind begeistert von Pepe Unchained, da dieser Meme-Coin ein bedeutendes Upgrade gegenüber seinem Vorgänger $PEPE darstellen soll. Der $PEPU-Token bietet niedrigere Gas-Fees und schnellere Transaktionen, ermöglicht durch eine eigene Layer-2-Chain auf Ethereum.

Diese eigene Blockchain erweitert das Potenzial von Pepe Unchained erheblich. Dies ist nicht mehr nur ein einzelner Token, sondern der Beginn eines umfassenden Ökosystems, das DeFi, NFTs, andere Meme-Coins und sogar KI-bezogene Token umfasst. Diese Innovation erinnert an die Base-Chain von Coinbase, die zu einem Sprungbrett für neue Meme-Token geworden ist und Solana herausfordert. Pepe Unchained möchte ein Ökosystem an bunten Meme-Coins aufbauen.

Base hat beispielsweise enorm an Zugkraft gewonnen, mit einem Total Value Locked von rund 1,3 Milliarden Dollar seit der Einführung. Coins wie BRETT sind Belege für den Erfolg von Base. Pepe Unchained möchte nun einen ähnlichen Weg einschlagen.

Diese breite Anerkennung unterstreicht das Potenzial und die Wachstumschancen von Pepe Unchained im Kryptomarkt.

Beispielsweise geht der Youtube-Kanal von Coincierge davon aus, dass der Pepe Unchained Token viel Potenzial hat:

Jetzt PEPU kaufen und für 688 % staken

Investoren schätzen die erheblichen Staking-Belohnungen von Pepe Unchained, die Früh-Investoren die Chance auf hohe Renditen bieten. Mit einem aktuellen APY von 688 Prozent erhalten Anleger eine monatliche Rendite von über 50 Prozent - das ist zweifelsfrei stark, auch wenn die Staking-Rendite erfahrungsgemäß bei zunehmender Beteiligung sinken wird. Insgesamt sind 2,4 Milliarden $PEPU-Token für Staking-Belohnungen vorgesehen, die über zwei Jahre verteilt werden. Im Vorverkauf wurden bereits 232 Millionen Token zum Staking gesichert, was einen deutlichen Anstieg gegenüber fast 100 Millionen Ende Juni darstellt.

Der Einstieg in den Vorverkauf von Pepe Unchained erfolgt einfach über die Website, indem die Wallet verbunden und $PEPU mit ETH, USDT oder BNB erworben wird. Auch Kreditkartenzahlungen sind möglich. So gelingt ein intuitiver und schneller Einstieg in den Presale.

Nur 1,6 Milliarden Token sind im Vorverkauf verfügbar und verkaufen sich schnell. Bereits über 384 Millionen $PEPU wurden in drei Wochen verkauft.

Der Smart Contract von Pepe Unchained wurde von Coinsult und SolidProof umfassend geprüft. Damit ist PEPU im Juli 2024 eine spannende Wahl.

