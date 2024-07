Nidderau (ots) -Mit gezielter Radiowerbung erreichen Unternehmen ihre Zielgruppe zum richtigen Zeitpunkt, denn: Gute Werbespots bleiben in unseren Erinnerungen haften. Leider war diese Möglichkeit für kleine und mittelständische Unternehmen bislang unerreichbar - ein Umstand, den Martin Wagner ändern wollte. Als Geschäftsführer der ExtraTipps Deutschland GmbH überwindet er mit seinem Angebot dieses Hindernis und ermöglicht endlich auch kleineren Unternehmen den Zugang zu begehrten Radiokampagnen und großen Sendern - und das zu bezahlbaren Konditionen. Wie das gelingt, erfahren Sie im Folgenden.Die Radiolandschaft hat sich in den letzten Jahren positiv verändert. Während Musik und Unterhaltung nach wie vor zentral sind, hat sich das Radio längst auch als effektives Medium für Unternehmen etabliert, die ihre Botschaft an ein breites Publikum übermitteln möchten. Große Konzerne setzen daher bevorzugt auf Radiowerbung. Allerdings blieb der Zugang zu den führenden Sendern gerade wegen dieser Entwicklung für viele kleine und mittelständische Unternehmen lange Zeit außer Reichweite. Die Kosten für Rechte, Lizenzen, Radiospots und Sendezeiten waren für sie meist unbezahlbar. Deshalb ist der Wunsch, im Radio präsent zu sein, bislang für viele kleinere Unternehmen unerfüllt geblieben. "Radio ist ein fester Bestandteil unseres Alltags - sei es beim Autofahren, bei der Arbeit oder zu Hause", sagt Martin Wagner, Geschäftsführer der ExtraTipps Deutschland GmbH. "Musik, Nachrichten, Unterhaltung, Informationen und Werbespots gehen ins Ohr und bleiben im Gedächtnis.""Unternehmen, die sich für Radiowerbung entscheiden, profitieren unter anderem von einer gesteigerten Präsenz", fährt der Experte fort. "Wer diese Möglichkeit nicht nutzt, verpasst nicht nur eine gute Gelegenheit, seine Produkte oder Dienstleistungen bekannt zu machen, sondern überlässt auch viel Potenzial der Konkurrenz." Mit dem Konzept der ExtraTipps Deutschland GmbH ist der Zugang zu begehrten Kampagnen und großen Radiosendern nun endlich auch für kleine und mittelständische Unternehmen bezahlbar. Als Kooperationspartner einiger der größten Radiosender, wie ANTENNE BAYERN, ANTENNE NIEDERSACHSEN, HIT RADIO FFH, ANTENNE NRW und vielen mehr hat es sich die ExtraTipps Deutschland GmbH zur Aufgabe gemacht, erschwingliche Radiokampagnen anzubieten, bei denen der Spot, die Lizenzen und die Ausstrahlung bereits komplett enthalten sind. Kleinere Unternehmen, die ihr Angebot über die bekanntesten Radiosender bewerben möchten, zahlen nicht nur weniger, sondern haben auch keinen Aufwand damit. Um ihre Kunden bei der optimalen Umsetzung zu unterstützen, setzt die ExtraTipps Deutschland GmbH auf individuelle Radiospots und maßgeschneiderte Kampagnen, die den Kunden dabei helfen, mehr Bekanntheit zu erlangen und Vertrauen bei Kunden aufzubauen.Die Kunden der ExtraTipps Deutschland GmbHDer Zugang zu den führenden Radiostationen war bislang hauptsächlich großen Marken und etablierten Unternehmen vorbehalten. Doch dank der ExtraTipps Deutschland GmbH erhalten nun auch kleine und mittelständische Unternehmen die Chance, von diesem Medium zu profitieren. Dabei richtet sich das Angebot der ExtraTipps Deutschland GmbH vor allem an Unternehmen, die bereits verschiedene Marketingstrategien ausprobiert haben, letztendlich jedoch enttäuscht wurden. "Viele unserer Kunden möchten endlich ihren Traum verwirklichen, im Radio präsent zu sein - ein Wunsch, der ihnen aufgrund der hohen Kosten bislang immer verwehrt geblieben ist", berichtet Martin Wagner von der ExtraTipps Deutschland GmbH aus seinen Erfahrungen. "Durch eine Radiokampagne erhoffen sie sich vor allem eine Steigerung ihrer Bekanntheit, um das Vertrauen ihrer Zielgruppe zu stärken."Für Martin Wagner ist Radiowerbung zweifellos eine sinnvolle Investition. Wie genau sich diese Investition auswirkt, hängt dabei natürlich vom Potenzial des Unternehmens ab. Die ExtraTipps Deutschland GmbH weiß allerdings, wie sie dieses Potenzial optimal für ihre Kunden herausarbeiten kann. Ihre langjährige Erfahrung und ihre nachgewiesenen Erfolge aus mehr als 5.000 Radiospotproduktionen belegen eindeutig die Wirksamkeit ihrer Strategie.So verläuft die Zusammenarbeit mit der ExtraTipps Deutschland GmbHDie Zusammenarbeit mit der ExtraTipps Deutschland GmbH beginnt damit, dass die Kunden von einem Textspezialisten kontaktiert werden, der detailliert herausarbeitet, was das Angebot des Unternehmens einzigartig macht. Basierend auf diesen Erkenntnissen werden anschließend passende Textvorschläge erstellt, in denen das Angebot des Unternehmens prägnant auf den Punkt gebracht wird. Sobald der Text freigegeben ist, wird der Radiospot von professionellen Sprechern eingesprochen und mit passender Musik untermalt, ehe er schließlich im Radio ausgestrahlt wird. Durch die enge und hervorragende Zusammenarbeit der ExtraTipps Deutschland GmbH mit den führenden Radiosendern wie ANTENNE BAYERN, ANTENNE NIEDERSACHSEN, HIT RADIO FFH, ANTENNE NRW und vielen mehr sind eine hohe Qualität und eine nahtlose Integration in das Programm sichergestellt.Die Entstehung der ExtraTipps Deutschland GmbHDie Geschichte der ExtraTipps Deutschland GmbH begann, als Martin Wagner mit 25 Jahren in einer Marketingagentur im Bereich Vertrieb und Recruiting tätig war. Schnell wurde ihm bewusst, dass sich meist nur große Unternehmen die Zusammenarbeit überhaupt leisten konnten, während kleinere Unternehmen aufgrund der hohen Preise außen vor blieben. Diese Ungleichheit beschäftigte ihn sehr: Mit der Vision, kleinen und mittelständischen Unternehmen einen einfachen und bezahlbaren Zugang zu effektiver Werbung zu ermöglichen, begab er sich auf die Suche. Durch viele Versuche und Irrtümer entwickelte er schließlich ein einzigartiges System, das Radiowerbung auch für kleinere Unternehmen erschwinglich macht.Heute ist die ExtraTipps Deutschland GmbH nicht nur ein wichtiger Kooperationspartner der Radiosender für werbetreibende Unternehmen mit bis zu 20 Mitarbeitern, sondern auch einer der führenden Akteure in der Radiowerbungsbranche. "Unser zentraler Ansatz ist es, kleinen und mittelständischen Unternehmen einen umfassenden Service zu bezahlbaren Sonderkonditionen anzubieten", sagt Martin Wagner. "Durch den klaren Nutzen, unseren Kunden Zeit und Geld zu sparen, wächst unser Unternehmen weiterhin rasant. Genau darin liegt unsere Vision und unsere Berufung."