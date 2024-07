Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der insgesamt etwas schwächere US-Arbeitsmarktbericht vom Freitag hat die Wochenbilanz für die Rentenmärkte noch einmal kräftig aufpoliert, so die Analysten der DekaBank. Bund-Renditen seien in der Summe zwar immer noch etwas gestiegen, was eine leicht negative Wochenperformance mit sich gebracht habe, dafür hätten sich aber französische Rentenwerte und auch die Eurolandperipherie stark erholt. Hier habe sich der Markt mit den schwierigen Mehrheitsverhältnissen in Frankreich abgefunden, sei aber erleichtert über die Aussicht, dass auch das Rassemblement National künftig keine radikalen fiskalpolitischen Ziele durchsetzen könne. Risikobehaftete Assets hätten die Woche ebenfalls freundlich abgeschlossen. Emerging Market-Hartwährungsanleihen in Euro hätten hingegen unter dem etwas schwächeren US-Dollar gelitten. (Märkte im Fokus vom 08.07.2024) (09.07.2024/alc/a/a) ...

