EQS-News: USU Software AG / Schlagwort(e): Marktbericht

USU im Gartner® Market Guide for Customer Service Knowledge Management Systems gelistet



09.07.2024 / 10:58 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Technologieanbieter integrieren generative KI, um die Nutzung kontextuellen Wissens im Kundenservice zu verbessern Möglingen, 9. Juli 2024. Gartner® hat den "Market Guide for Customer Service Knowledge Management Systems" veröffentlicht, in dem USU als einer der repräsentativen Anbieter gelistet ist. Der Bericht soll einen umfassenden Leitfaden für Vorstände und andere Führungskräfte in den Bereichen Beschaffung, Einkauf und Lieferantenmanagement bieten. Dabei hebt Gartner die zentrale Rolle von Wissensmanagement-Systemen hervor: "Bis 2025 werden 100% der generativen KI-Projekte für virtuelle Kundenassistenten, die nicht in moderne Wissensmanagementsysteme integriert sind, ihre Ziele in Bezug auf Kundenerfahrung und Kostenreduzierung nicht erreichen." Gartner definiert drei relevante Kategorien, in denen der Markt für moderne Wissensmanagement-Systeme für den Kundenservice diversifiziert ist: Das Einbinden von End-Anwendern führt zu einer Bewertung und Präsentation der relevantesten Antworten und ermöglicht die Navigation durch Inhalte.

Kuratierung und Kontextualisierung unterstützen bei der Entdeckung, Sortierung und Gruppierung von Inhalten zur individuellen Bereitstellung, einschließlich Metadaten und Leistungsanalyse.

Das Managen von Inhalten über den kompletten Lebenszyklus umfasst das Erfassen, Erstellen, Überprüfen, Bearbeiten, Veröffentlichen, Kontrollieren und Archivieren von Wissensressourcen. USU Customer Service Knowledge Management deckt Funktionen aller drei Leistungsbereiche ab. Wichtige Erkenntnisse aus dem Bericht Generative AI (GenAI) wird die Automatisierungsfähigkeiten von Wissensmanagementsystemen (CS-KMS) im Kundenservice rasch verbessern.

Das Interesse an modernen Wissensmanagementsystemen im Kundenservice wächst, da Unternehmen die Bedeutung des Wissensmanagements zur Optimierung des Service und Maximierung des ROI aus GenAI-Investitionen erkennen.

Fortschrittliche Funktionen wie automatisierte Inhaltserfassung, Kuratierung und dynamisches Inhalts-Management heben die innovativsten Anbieter vom Rest des Marktes ab. Harald Huber, CTO und Managing Director von USU, bekräftigt die Erkenntnisse des Gartner-Reports: "Mit dem Einsatz generativer AI stehen Unternehmen an der Schwelle zur Industrialisierung ihrer Wissensprozesse. Das führt zu einer grundlegend anderen Arbeitsweise im Kundenservice. Damit werden Wissensdatenbanken künftig von Maschinen und Menschen für Maschinen und Menschen betrieben werden." Der Gartner-Report "Market Guide for Customer Service Knowledge Management Systems", veröffentlicht am 10. Juni 2024 von den Analysten Pri Rathnayake, Drew Kraus, ist kostenfrei verfügbar unter www.usu.com . Diese Pressemitteilung ist unter abrufbar unter https://www.usu.com

Gartner disclaimer

Gartner, Market Guide for Customer Service Knowledge Management Systems, 10. Juni 2024. Gartner® ist ein eingetragenes Warenzeichen und Service Marke von Gartner, Inc. und/oder seinen verbundenen Unternehmen in den USA und international und wird hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten. Gartner empfiehlt keine in seinen Publikationen dargestellten Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen. Gartner rät Technologieanwendern auch nicht, nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Auszeichnungen auszuwählen. Gartner-Research-Publikationen geben die Meinungen der Gartner-Research-Organisation wieder und sollten nicht als Tatsachenbehauptungen ausgelegt werden. Gartner lehnt alle ausdrücklichen oder stillschweigenden Gewährleistungen in Bezug auf diese Forschung ab - einschließlich jeglicher Gewährleistungen der Marktgängigkeit oder Eignung genannter Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen für einen bestimmten Zweck. USU Software AG Als führender Anbieter von Software- und Servicelösungen für das IT- und Service-Management unterstützt USU Unternehmen dabei, die Anforderungen der digitalen Welt zu bewältigen. Global agierende Unternehmen nutzen unsere Lösungen, um Kosten zu senken, agiler zu werden und Risiken zu reduzieren - mit intelligenteren Services, einfacheren Workflows und besserer Zusammenarbeit. Mit mehr als 45 Jahren Erfahrung und weltweiten Standorten bringt das USU-Team seine Kunden in die Zukunft. Neben der 1977 gegründeten USU GmbH gehören auch die Tochtergesellschaften USU Solutions Inc., USU SAS sowie USU GK zur USU Software AG. Weitere Informationen: https://www.usu.com

Kontakt USU Software AG

Corporate Communications

Dr. Thomas Gerick

Tel.: +49 (0) 71 41 48 67 440

E-mail: thomas.gerick@usu.com



09.07.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com