Die Aktien der Bayerischen Motoren Werke AG (BMW) starteten am Dienstagmorgen freundlich in den Handel und trotzten damit kurzzeitig den jüngsten negativen Neuigkeiten. Die Aufnahme der Strafzölle hatte am Freitag Sorgen ausgelöst, jedoch gab es am Morgen positive Signale von HSBC. Der Analyst der Investmentbank erachtete die derzeitige Kursschwäche als übertrieben und verbesserte die Empfehlung von "Hold" auf "Buy". Dies sorgte für eine leichte Erholung der Aktie, nachdem diese in den vergangenen Wochen teils erhebliche Verluste hinnehmen musste.

Marktausblick und Kursentwicklung

Im XETRA-Handel legte die BMW-Aktie um 09:06 Uhr um 0,6 Prozent zu und erzielte einen Tageshöchststand von 87,72 EUR. Der Tagesumsatz lag bei etwa 51.739 Aktien. Im April erreichte die Aktie ein 52-Wochen-Hoch [...]

