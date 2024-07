Der Mercedes-Benz-Aktie (WKN: 710000) gelingt seit Wochen kein nachhaltiger Aufschwung mehr an der Börse. Im Gegenteil! Am Dienstagmorgen sackt das Papier des deutschen Autobauers um mehr als -3% ab und ist damit der mit Abstand schlechteste Wert im DAX. Was drückt derzeit auf den Kurs der Aktie mit dem Stern? Der große Bär Konkreter Auslöser des starken Kursrückgangs am Dienstagmorgen ist eine neue Studie der Bank of America, die sich ganz und gar ...

