Vergleich der Wirkstoffe und Marktreaktion

Die jüngste Studie, veröffentlicht in JAMA Internal Medicine, zeigt eine deutliche Überlegenheit von Mounjaro gegenüber Ozempic. Während Mounjaro-Anwender nach drei Monaten 5,9 Prozent ihres Körpergewichts verloren, belief sich der Verlust bei Ozempic-Nutzern lediglich auf 3,6 Prozent. Nach sechs Monaten stiegen die Ergebnisse weiter an: Mounjaro führte zu einem Gewichtverlust von 10,1 Prozent, während Ozempic bei 5,8 Prozent blieb. Diese Resultate verdeutlichen die stärkere Wirkung von Tirzepatid, dem Wirkstoff in Mounjaro, im Vergleich zu Semaglutid, dem Wirkstoff in Ozempic.

Im Marktgeschehen zeigte sich diese Entwicklung ebenfalls: Während die Aktie von Eli Lilly, dem Hersteller von Mounjaro, im nachbörslichen Handel um 0,30 Prozent auf 920,75 US-Dollar zulegte, fiel die Aktie von Novo Nordisk um 1,16 Prozent auf 972,20 Dänische Kronen. Investoren reagierten somit prompt auf die Studienergebnisse und ihre potenzielle Auswirkung auf die Wettbewerbsfähigkeit der jeweiligen Firmenprodukte. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Marktanteile entwickeln, doch die momentanen Zahlen sprechen eine klare Sprache für den Vorteil von Mounjaro.

