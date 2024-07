© Foto: Rafael Henrique - picture alliance / ZUMAPRESS.com



Nach einem zweistelligen Kurssprung am Montag, verliert der Wasserstofftitel am Dienstag. Grund ist ein Downgrade der US-Investmentbank JPMorgan. Das britische Wasserstoffunternehmen ITM Power hat am Montag eine Kapazitätsreservierung über 500 Megawatt mit einem nicht genannten "globalen Industriekunden" vereinbart. Die Vereinbarung ist demnach bis Ende 2028 gültig und umfasst die Lieferung für zukünftige Projekte sowohl in Europa als auch in den USA. Dennis Schulz, der Vorstandsvorsitzende von ITM Power, äußerte sich positiv: "Die Ankündigung ist ein großartiges Beispiel dafür, wie eine enge Zusammenarbeit wettbewerbsfähige und erfolgreiche grüne Wasserstoffprojekte hervorbringen kann. …