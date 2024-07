Berlin (ots) -Die weißensee kunsthochschule berlin öffnet am 20. und 21. Juli 2024 ihre Ateliers, Werkstätten und Labore für den "Rundgang 2024 - Tage der offenen Tür". Ausstellungen in über 40 Räumen sowie Performances, Filme, Vorträge und Führungen geben Einblicke in die Themenwelten und Arbeitsprozesse von 800 Nachwuchskünstler_innen und -designer_innen.Welche sozialen, ökologischen und historischen Aspekte sollten heute bei der Gestaltung von Mode berücksichtigt werden? Wie können intelligente Stoffe und neue Materialien zur Kühlung der Städte beitragen? Wie können koloniale Strukturen und eurozentristische Perspektiven in der Kunst reflektiert und aufgebrochen werden? Und auf welche Weise verändern Robotik und 3D-Druck den Gestaltungsprozess junger Designer_innen?Auf dem Rundgang präsentieren die Studierenden der weißensee kunsthochschule berlin ihre Projekte und Abschlussarbeiten aus dem Studienjahr 2023/24 und geben mit innovativen Lösungsansätzen Antworten auf drängende Fragen der Zukunft.Die Kunsthochschule, das benachbarte Kandinsky Haus und die Kunsthalle am Hamburger Platz öffnen am Samstag, den 20., und Sonntag, den 21. Juli 2024, jeweils von 12 bis 20 Uhr ihre Türen für die Öffentlichkeit. Bereits eine Woche zuvor beginnt ein Reigen an Abschlusspräsentationen.Den Auftakt macht am 11. Juli um 20 Uhr das Fachgebiet Mode-Design mit der Modenschau "seefashion24" vor dem Kunstgewerbemuseum. Am 18. Juli von 18 bis 22 Uhr laden die Meisterschüler_innen und Diplomand_innen der Malerei und Bildhauerei zur Vernissage der Ausstellung "Nichts ist unmöglich" in die StadtWERKSTATT Berlin-Kreuzberg und verwandeln die alte Kaserne auf dem Dragonerareal in einen lebendigen Reflexionsraum der Gegenwart. Und am 19. Juli um 18 Uhr, dem Vorabend des Rundgangs, eröffnen die Absolvent_innen der Visuellen Kommunikation in den Projekträumen feldfünf unweit des Jüdischen Museums ihre Abschlussausstellung.Der Eintritt ist zu allen Ausstellungen frei. Für die "seefashion24 (http://next.kh-berlin.de/apps/forms/s/2EkfkfoYtZSEfnDWfpj5PM8m)" ist eine Anmeldung erforderlich."Rundgang"Zentrale Ausstellung aller Fachgebieteweißensee kunsthochschule berlinBühringstraße 20, 13086 BerlinSa./So., 20.-21. Juli 2024, 12:00-20:00 Uhr"seefashion24"Präsentation der Absolvierenden-Kollektionen des Fachgebiets Mode-DesignVorplatz KunstgewerbemuseumMatthäikirchplatz, 10785 BerlinDo, 11. Juli 2024, 20 Uhr"Nichts ist unmöglich"Zentrale Abschlussausstellung der Fachgebiete Bildhauerei und MalereiStadtWERKSTATT Friedrichshain-Kreuzberg auf dem Dragonerareal/RathausblockObentrautstraße 19-21, 10963 BerlinVernissage: Do., 18. Juli 2024, 18:00-22:00 UhrÖffnungszeiten: Fr.-So., 19.-21. Juli 2024, 12:00-20:00 UhrAbschlussarbeiten des Fachgebiets Visuelle Kommunikationfeldfünf - Projekträume im MetropolenhausFromet-und-Moses-Mendelssohn-Platz 7-8, 10969 BerlinEröffnung: Fr., 19. Juli 2024, 18:00-22:00 UhrÖffnungszeiten: Sa./So., 20.-21. Juli 2024, 12:00-20:00 UhrInfotag KunsttherapiePark-Klinik WeißenseeSchönstraße 80, 13086 BerlinÖffnungszeiten: So., 21. Juli 2024, 10:00-13:00 UhrWeitere Infos unter www.kh-berlin.dePressekontakt:Veronika BreuningPresse- und Öffentlichkeitsarbeitweißensee kunsthochschule berlinBühringstraße 20, D-13086 BerlinTelefon: +49 (0)30 47705-222, E-Mail: presse@kh-berlin.deOriginal-Content von: weißensee kunsthochschule berlin, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/174269/5819187