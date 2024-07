DJ OECD erwartet Abkühlung am Arbeitsmarkt, aber Erholung der Reallöhne

Von Paul Hannon

LONDON (Dow Jones)--Die Arbeitslosenquoten dürften aus der Sicht der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) in den wohlhabenden Ländern der Welt kurzfristig nur geringfügig steigen, während die Reallöhne weiter zunehmen und sich das Gewinnwachstum abkühlt. In ihrem Jahresbericht über den Arbeitsmarkt erklärte das in Paris ansässige Beratungsinstitut, dass die Löhne im vergangenen Jahr schneller gestiegen seien als die Preise, die Reallöhne jedoch in einer Reihe von Ländern, darunter auch in den USA, unter dem Niveau von Ende 2019 blieben.

Nach Ansicht der OECD gibt es Anzeichen dafür, dass sich der Arbeitsmarkt abkühlt, da die Zahl der offenen Stellen im Verhältnis zur Zahl der Arbeitssuchenden sinkt. Die OECD rechnet jedoch nicht mit einem so starken Anstieg der Arbeitslosenquote, wie er in der Vergangenheit zu beobachten war, als die Zentralbanken ihre Leitzinsen anhoben, um die Inflation abzukühlen.

"Der Arbeitsmarkt bleibt ziemlich stark", sagte Stefano Scarpetta, Direktor für Beschäftigung bei der OECD. "Der Arbeitsmarkt entspannt sich, aber langsam."

Für die USA erwartet die OECD sowohl 2024 als auch 2025 einen Anstieg der Beschäftigung um weniger als 1 Prozent, wobei die Arbeitslosenquote bei 4 Prozent bleiben wird. Dies entspricht im Großen und Ganzen den Aussichten für die 38 Mitglieder der OECD, bei denen es sich überwiegend um sehr wohlhabende Länder handelt.

Die OECD prognostiziert, dass die Beschäftigung in diesem und im nächsten Jahr um 0,7 Prozent zunehmen wird, nachdem sie 2023 um 1,7 Prozent gestiegen war. Während des Anstiegs der Verbraucherpreise, der Anfang 2021 begann, mussten die Arbeitnehmer einen Rückgang ihrer Reallöhne hinnehmen. Nach OECD-Angaben stiegen die Reallöhne bis zum ersten Quartal 2024 wieder an, da sich die Inflation abkühlte. Von den 35 Ländern, für die Daten verfügbar waren, verzeichneten 29 einen Anstieg der Reallöhne. Zu den Ländern, in denen dies nicht der Fall war, gehörten Frankreich und Japan.

Im Durchschnitt lagen die Reallöhne um 3,5 Prozent höher als ein Jahr zuvor, eine Entwicklung, die die Verbraucherausgaben und das Wirtschaftswachstum stützen dürfte. Allerdings lagen die Reallöhne in 16 Ländern immer noch unter dem Niveau von 2019, darunter auch in den USA, wo der Rückstand 0,8 Prozent betrug.

Die OECD geht davon aus, dass sich die Erholung der Reallöhne in diesem Jahr fortsetzen wird. Als Ausgleich für den Aufwärtsdruck auf die Preise hat sich das Gewinnwachstum in den meisten Ländern verlangsamt. Während die Gewinne im Jahr 2021 viel schneller wuchsen als die Löhne, schätzt die OECD, dass seit Anfang 2022 die Arbeitskosten in etwa zwei Dritteln der Länder, für die Daten vorliegen, schneller gestiegen sind als die Gewinne.

