NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat BP nach Aussagen zum zweiten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 650 Pence belassen. Analyst Biraj Borkhataria senkte in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Schätzungen für das Nettoergebnis sowie den bereinigten Barmittelzufluss (CFFO) des Ölkonzerns. Ölaktien seien zuletzt infolge von Aussagen von Konkurrenten etwas unterdurchschnittlich gelaufen, sodass sich bei BP die neuesten Erkenntnisse teils wohl schon im Aktienkurs widerspiegelten. Der Experte geht aber weiter davon aus, dass BP die Dividende anheben und die Pläne zum Rückkauf eigener Aktien bestätigen wird./gl/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2024 / 03:45 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2024 / 03:45 / EDT





ISIN: GB0007980591