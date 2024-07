Zürich (www.anleihencheck.de) - Die globalen Vorlauf- und Stimmungsindikatoren haben sich in den vergangenen Wochen weiter aufgehellt, so die Experten von Swisscanto.Der Einkaufsmanagerindex für die Industrie habe jüngst zum Beispiel den höchsten Wert seit knapp zwei Jahren erreicht und deute damit auf eine zyklische Erholung im Verarbeitenden Gewerbe hin. Die Weltwirtschaft dürfte dieses Jahr jedoch nur moderat wachsen, zumal der anziehenden Dynamik in Europa und den Schwellenländern eine Verlangsamung in den USA gegenüberstehe. Die größte Volkswirtschaft der Welt befinde sich aber weiter in einer guten Verfassung, und die erwünschte Abkühlung verlaufe bisher in geordneten Bahnen. ...

