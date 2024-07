Die Palantir-Aktie erlebte im Frühjahr eine recht ausgedehnte Phase, in der die Kurse sich mit leichter Negativtendenz seitwärts bewegten. Zukunftschancen schienen bereits eingepreist zu sein und der Boom um KI und Co. ließ zeitweise etwas nach. Nun haben die Bullen aber wieder Blut geleckt und zeitweise Verluste in Windeseile wieder wettgemacht.Anzeige:In den letzten vier Wochen konnte die Aktie von Palantir (US69608A1088) sich um über 16 Prozent verbessern und kürzlich bei 25,23 Euro ein neues Rekordhoch markieren. Schon darin zeigt sich ...

