Tübingen (ots) -Klassische antibakterielle oder alkoholhaltige Mundwasser stehen immer mehr in der Kritik. Wissenschaftliche Untersuchungen legen nahe, dass solche Mundspülungen eine Verschiebung der Mundflora bewirken und das Wachstum von problematischen Keimen fördern können, die mit schweren Erkrankungen wie Krebs, Bluthochdruck, Diabetes oder Gefäßerkrankungen in Verbindung gebracht werden.Es ist höchste Zeit, antibakterielle oder alkoholhaltige Präparate zu verlassen und auf präbiotische Produkte mit probiotischer Wirkung umzusteigen. Tübinger Wissenschaftler, unter der Leitung von Universitätsprofessor Dr. Hahn, kennen dieses Problem bereits seit langem und setzen auf probiotische Mundhygiene.Durch spezielle natürliche Ballaststoffe und Aminosäuren (sogenannte Präbiotika) in der neuen ApaCare Zahnpasta und Mundspülung mit OraLactin Präbiotika wird das Wachstum gesundheitsfördernder Keime unterstützt. Postbiotische Signalstoffe hemmen die Vermehrung von Krankheitserregern und stabilisieren eine gesunde Mundflora.Eine regelmäßige Anwendung dieser Produkte entzieht krebserregenden oder bluthochdruckfördernden Mundbakterien die Lebensgrundlage und reguliert diese durch eine gleichmäßige Verteilung gesunder Mundbakterien, ähnlich einer bunt gemischten Wiese. Somit werden Mundwasser und Zahnpasta nicht zum Risiko, sondern tragen aktiv zur Vorbeugung nicht nur von Zahnerkrankungen, sondern auch von wichtigen Allgemeinerkrankungen bei. Dabei muss niemand auf das gute Gefühl sauberer Zähne und frischen Atems verzichten.Pressekontakt:Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:Cumdente GmbHPressestelleTelefon: +49 7071 9755721E-Mail: presse@cumdente.comÜber Cumdente GmbH:Cumdente GmbH ist ein führendes Unternehmen im Bereich der Dentalmedizin und -Prophylaxe. Mit innovativen Produkten und Forschungsergebnissen setzt Cumdente neue Maßstäbe für die Gesundheit und das Wohlbefinden der Menschen. Die Marke ApaCare steht für hochwirksame Zahnpflegeprodukte, die auf den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen basierenOriginal-Content von: Cumdente GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/173766/5819242