Der Immobilienmarkt befindet sich sowohl in den USA als auch in Europa in der Schieflage. Doch wie soll diese Situation bereinigt werden? Kommt es vielleicht doch noch zu einem Crash am Häusermarkt? Das sagen jetzt die Experten dazu. Durch die im Jahr 2022 stark gestiegenen Zinsen ist der Immobilienmarkt massiv unter Druck geraten. In den USA als auch in Europa und insbesondere Deutschland ist seitdem eine massive Schieflage eingekehrt. Doch wie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...