09.07.2024

Die Altech Advanced Materials AG (FRA: AMA) hat ihr erstes Geschäftshalbjahr 2024 (01.01.- 30.06.2024) mit einem voraussichtlichen Halbjahresfehlbetrag (Einzelabschluss nach HGB) in Höhe von rd. -818 TEUR (Vergleichsperiode: rd. -992 TEUR) abgeschlossen.



Das vorläufige Halbjahresergebnis beinhaltet Umsatzerlöse in Höhe von rd. 54 TEUR (Vergleichsperiode: 23 TEUR), sonstige betriebliche Erträge in Höhe von rd. 191 TEUR (Vergleichsperiode: 0 TEUR), Personalaufwand in Höhe von rd. 388 TEUR (Vergleichsperiode: 167 TEUR) und sonstige betriebliche Aufwendungen in Höhe von rd. 649 TEUR (Vergleichsperiode: rd. 765 TEUR). Das Finanzergebnis betrug rd. -26 TEUR (Vergleichsperiode: rd. -83 TEUR).



Die sonstigen betrieblichen Erträge bestehen aus dem Ertrag aus der vollständigen Auflösung einer Drohverlustrückstellung (191 TEUR), welche aufgrund des Kursniveaus der Aktien der Altech Advanced Materials AG von 4,88 EUR je Aktie zum 30. Juni vorgenommen werden konnte. Die Drohverlustrückstellung diente der möglichen Bedienung für die im Geschäftsjahr 2023 im Rahmen der Begebung der Wandelschuldverschreibung ausgegebenen Optionen, für die einen Barausgleich - abhängig von der Kursentwicklung der Aktie - vorgesehen ist.



Der Personalaufwand stieg um 221 TEUR im Vergleich zur Vorperiode im Wesentlichen aufgrund der Ausgabe von virtuellen Optionen aus dem AAM virtuelles Optionsprogramm 2023 ("VOP 2023"). Dies führte zu einem zusätzlichen Personalaufwand in Höhe von rd. 183 TEUR (Vergleichsperiode: 0 TEUR).



Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen bestehen im Wesentlichen aus Kosten für das VOP 2023 für die Mitarbeiter in den beiden Beteiligungen (291 TEUR), Kosten für Kapitalmarktnotiz und -kommunikation (184 TEUR), Rechts- und Beratungskosten (54 TEUR), Aufsichtsratsvergütungen (43 TEUR) sowie Abschluss- / Prüfungskosten (25 TEUR).



Die vorläufige Bilanz zum 30. Juni 2024 nach HGB weist ein Eigenkapital in Höhe von rund 7.870 TEUR (31. Dezember 2023: 5.039 TEUR) aus.



Der Vorstand ging im Prognosebericht des letzten Jahresabschlusses für das Jahr 2024 von einem Verlust von rund 1,6 Mio. EUR bis 2,1 Mio. EUR aus. Der Vorstand hält aktuell an dieser Prognose fest.



Das genannte vorläufige Ergebnis beruht auf der vom Vorstand am 9. Juli 2024 vorgenommenen vorläufigen Bewertung des abgelaufenen ersten Geschäftshalbjahres 2024. Die in dieser Mitteilung genannten Zahlen stehen unter dem Vorbehalt der abschließenden Aufstellung des Halbjahresabschlusses.



Erläuterungsteil



Über Altech Advanced Materials AG



Die Altech Advanced Materials AG (ISIN: DE000A31C3Y4) mit Sitz in Frankfurt am Main ist eine an der Frankfurter Wertpapierbörse im Regulierten Markt notierte Holdinggesellschaft. Ziel des Unternehmens ist es, am Markt der Festkörperbatterien für den stationären Batterieeinsatz mit CERENERGY zu partizipieren.



Ein weiterer Schwerpunkt liegt im Bereich Lithium-Ionen-Batterien. Durch ein innovatives Anodenmaterial auf Basis von hochreinem Aluminiumoxid (HPA) - Silumina Anodes - soll die Leistung dieser Batterie für die Elektromobilität deutlich gesteigert werden.



Weitere Informationen unter: www.altechadvancedmaterials.com



