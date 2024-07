FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Evotec mit einem Kursziel von 12 Euro auf "Buy" belassen. Die Ausweitung der Kooperation mit Sandoz sei eine dringend benötigte positive Nachricht, schrieb Analyst Falko Friedrichs in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Der Markt habe sich gefragt, ob die Hamburger die kommerzielle Herstellung von Biosimilars stemmen können. Nun sei offiziell bestätigt, dass sie es können. Zudem werde das Biologika-Segment Just-Evotec Biologics validiert - und das sei ein Schlüssel für die Anlagestory./ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2024 / 08:00 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005664809