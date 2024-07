Munsbach (www.fondscheck.de) - Durch die politische Ungewissheit sowohl in Schwellen- als auch in Industrieländern sind Anleger im Hinblick auf politische und regulatorische Risiken zunehmend sensibler geworden, so die Experten von ETHENEA im Kommentar zum HESPER FUND - Global Solutions (ISIN LU1931806399/ WKN A2PED9, T-6 EUR Acc). ...

Den vollständigen Artikel lesen ...