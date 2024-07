© Foto: Richard Drew/AP/dpa



BYD baut bald Autos in der Türkei - Duell der Abnehmmittel - Analysten schicken Mercedes-Benz auf Talfahrt - Jerome Powell vor dem US-Kongress - Geheimtipp Intel? Das sind die Top-Stories am Dienstag."Heute liegt der gesamte Fokus wohl auf Fed-Chef Jerome Powell", schreibt die Landesbank Helaba in ihrem morgendlichen Marktausblick. Powell stellt sich einer halbjährlichen Anhörung im US-Kongress, bei der angesichts der weiterhin hohen Inflation in den USA kritische Fragen erwartet werden. Die Helaba prognostiziert, dass die Tür für eine erste Zinssenkung in den USA grundsätzlich offen steht, wobei der Markt derzeit auf einen solchen Schritt im September setzt. Im weiteren Verlauf der Woche …