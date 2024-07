HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat das Kursziel für Delivery Hero angesichts einer höher als erwarteten Kartellstrafe von 62 auf 61 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der höhere Mittelabfluss sei angesichts der derzeit nur mangelhaften Cashflow-Entwicklung eine negative Nachricht, schrieb Analyst Christian Salis in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die kürzlich angekündigte Veräußerung des Foodpanda-Geschäfts in Taiwan dürfte die Liquidität aber weiter stärken. Salis bleibt optimistisch gestimmt für die Wachstums- und Margensteigerungspläne./tih/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2024 / 08:05 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2024 / 08:11 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A2E4K43