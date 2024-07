DJ Habeck: Wahlen ändern generelle Politik Deutschlands nicht

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck ist zuversichtlich, dass die Deutschland auch nach den nächsten Bundestagswahlen an den Zielen der Energiewende festhalten wird. "Sie können sicher sein, dass die nächste Wahlen den allgemeinen Kurs der Politik nicht verändern werden", sagte Habeck vor Investoren aus aller Welt bei einer Konferenz von KfW und Deutscher Bank in Frankfurt und fügte hinzu: "Deutschland hat einen Plan: Bis 2045 in allen Sektoren klimaneutral werden."

Dafür brauche es aber private Investitionen, weil öffentliche Gelder nicht ausreichten. Mit seinem AAA-Rating und seinem stabilen politischen System sei Deutschland für Investoren sehr interessant. Nach Schätzung der KfW sind alleine für den Netzausbau 300 Milliarden Euro nötig.

Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing warb in der gleichen Veranstaltung dafür, die europäische Kapitalmarktunion voranzubringen. "Ohne eine Kapitalmarktunion werden wir die Summen, die für diese Zwecke nötig sind, nicht aufbringen können", sagte er. Allerdings werde aus der Kapitalmarktunion in den nächsten zwei bis drei Jahren nichts werden, auch wenn es zuletzt Fortschritte gegeben habe.

July 09, 2024 06:36 ET (10:36 GMT)

